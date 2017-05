– Hvis folk må ha kurs for å bruke kundeportalen har noen bommet

Som bedrift i dag konkurrerer man ikke bare på pris og kvalitet, men også på å være best i klassen innen miljøbevissthet og samfunnsansvar. Dette stammer både fra en økende miljøbevissthet, men også fra strengere regler. Norsk Gjenvinning er landets fremste miljø for resirkulering og avfallshåndtering, og konseptsjef Thorleif Brustad i selskapet forteller at mange bedrifter nå har et økende fokus på denne tematikken.

– Vi så tidlig at det var et behov for å lage et enkelt verktøy for god kontroll av avfallsløsningene ute i virksomhetene. Dette har blitt en helt naturlig del av det å drive konkurransedyktig og fremtidsrettet, men mange har funnet det vanskelig og ressurskrevende å ha den nødvendige standard på dette, forteller han.

Smart portal ble løsningen

Løsningen de kom opp med heter Grønt Ansvar. Dette er et komplett system for å ivareta både store og små virksomheters behov, hvor brukerne får tilgang til både nøkkeltall, rapporter og annen informasjon om sitt klimaregnskap gjennom én portal.

– Med Grønt Ansvar får du et analyseverktøy som gir innsikt i om du har god avfallshåndtering, både i et kostnadsperspektiv og et miljøperspektiv. Virksomhetene kan enkelt få oversikt over momenter som kildesorteringsgrad, avvik og benchmark mellom ulike sammenliknbare steder. Alternativet er å kun sende periodiske rapporter til kundene, men dette gir ikke på langt nær like mye innsikt, forklarer Brustad.

– Med denne løsningen får du en respons i portalen umiddelbart etter at du har gjort et valg, og kundene er svært fornøyde med både hastighet og brukervennlighet. Siden kundene våre er på forskjellige nivåer når det gjelder IT hadde vi som mål å bygge en løsning som skulle være så enkel at den ble selvforklarende, og det har vi definitivt lyktes med, slår han fast.

Kobler SAP til Qlik

Grønt Ansvar-portalen samler all dokumentasjon, alle rapporter og informasjon på ett sted.

Hele analyseverktøyet er bygget på Qlik-teknologi, levert av bWise. Mona Eng er partner og kundeansvarlig i bWise, og hun forteller at brukervennlighet var viktig da løsningen skulle bygges opp.

– I bakkant er det mye grunndata som ligger i SAP som skal trekkes ut og presenteres. Så skal det legges på forretningsregler og beregningsregler, men til slutt må det presenteres på en intuitiv måte. Man kan jo ikke sende folk på kurs for å lære å bruke en kundeportal, humrer hun.

Selskapet har lagt Qlik til grunn for løsningen, og datasikkerhet har vært høyt prioritert i alle ledd. En Qlik-server henter data med en connector fra SAP på innsiden av Norsk Gjenvinnings systemer. Etter generering av rapporter for sluttbrukerne sendes disse til Qlik-server i DMZ-sone via Qliks krypterte qvp-protokoll. I den enkelte rapport er det også satt opp tilgangskontroll som sikrer at brukerne kun får tilgang til sin egen data.

Sammenstilling av data og analyse

Som største Qlik-partner i Norge har bWise god kjennskap til mulighetene programvaren har å by på. Eng forteller at løsningen passer svært godt for sammenstilling av data og analyse, som er noen av spesialfeltene til bWise.

– Vi har både store og små kunder, og opplever at denne typen minnebasert programvare som får systemene ut mot sluttbruker til å respondere raskt er populære på alle nivåer. I tillegg jobber vi iterativt, med små endringer underveis, slik at vi kan se hva slags funksjonalitet som eventuelt skal legges til. Da er det bra å jobbe med kunder som Norsk Gjenvinning, som har en god forståelse for denne typen metodisk arbeid, sier Eng.

I Norsk Gjenvinning peker Brustad på flere faktorer som gjorde at de valgte å samarbeide med bWise for å bygge opp Grønt ansvar.

– Det var en helhetsvurdering, men vi så mye hvilke leverandører som best kunne sette seg inn i våre behov, i tillegg til at vi vurderte det økonomiske. Valget falt på bWise, noe vi er veldig fornøyde med, da prosessen sammen med dem er noe av det bedre jeg har vært med på. De har vist at de både besitter høy teknisk kompetanse, og forstår våre behov, slik at vi sammen fikk til det jeg som konseptsjef ønsket å få levere til kundene våre, sier han.