Hva sier ditt utvikler-instinkt at du skal gjøre her?

Noen ganger er det best å bare stole på kunnskapen og instinktet du har. Vi i FINN søker nye utviklere til det som er et av Norges største og mest spennende teknologimiljøer. Vil du være med på laget? Da regner vi med at du har det som skal til for å finne ut hva som foregår i terminalen over, og hva du skal gjøre der. Vi har trua på deg!

Selv om terminalen over inneholder flere godbiter, er det grenser hvor hvor mye man kan finne ut om en arbeidsplass ved å bruke POSIX-kompatible-ish kommandoer. Så, for et litt mer menneskelig syn på saken, les hva dine fremtidige kolleger sier om arbeidsplassen her.

Martin Lehmann Utvikler Tilbake i 2015 søkte jeg sommerjobb for å teste hvordan det var å være i FINN. Sammen med en gjeng på fem andre studenter laget vi «katte»-merker på profilsiden til brukerne, som gikk live allerede etter noen få uker. For en leken og åpen gjeng vi møtte! Utover høsten jobbet jeg med utvikling av et internt klagehåndteringssystem på nett. Det kunne fort ha blitt dørgende kjedelig, så vi på laget klinte til med det nyeste av det nye og skrev hele klienten i React. Mastergraden min er nå gjennomført og er glad jeg endelig er fast ansatt i FINN! Lotte Johansen Seniorutvikler I FINN kan vi lage noe som alle bruker og hjelpe folk til å gjøre gode kjøp. Som utvikler har jeg fått være med på å lage mye spennende, blant annet SMS-verifisering, annonsekontroll, «mine meldinger», varslinger og en trygg betalingsløsning. FINN har et stort og godt utviklingsmiljø med mange dyktige og ikke minst hyggelige folk. Nå blir det også mer internasjonalt samarbeid med Schibsted - det liker jeg! Selv har jeg engasjert meg i universell utforming og har holdt mange foredrag. I FINN er mye mulig! Tollef Fog Heen Områdeleder Jeg gleder meg til å gå på jobb i FINN, hver dag. Vi er glade i å snakke om kulturen vår, og det gjør vi med rette. Det er vanskelig å formidle hvor viktig den er, spesielt når den er reell –kjerneverdiene her i FINN ligger ikke i en skuff. Vi lever etter dem. Verdiene våre er noe som folk bruker til å tøyse med og det er bra! For eksempel at feil skal skje, for om vi ikke gjør feil så jobber vi for sakte. Sult og presisjon er nesten mindre viktig enn takhøyde og humør. Vi er alle interessert i å gjøre en god jobb, sammen på tvers av områder.