Trenger du full trådløs dekning på en avsidesliggende lokasjon?

Det er ikke så mye som tyder på at det tilsynelatende lille firmaet som har kontorer litt utenfor Holmestand, er blant aktørene i Norge med lengst fartstid og erfaring når det gjelder trådløse nettverk og bredbånd, samt trådløse installasjoner.

Det er tross alt et ganske lite kontor, med få ansatte, som utgjør Snorlaus: Bedriften som er villig til å klatre i master, oppsøke avsidesliggende installasjoner, eller kan rulle ut trådløs dekning for tusenvis av deltakere i et arrangement på et blunk.

Lang erfaring

De ansatte i Snorlaus har lang fartstid i bransjen, og viser gjerne frem klassiske trådløse bokser.

Historien sitter i veggene. Snorlaus drives av H-Nett Bredbånd, som er en av innovatørene blant norske bredbåndsleverandører.

– H-Nett installerte den første kunden i vårt område i 2001. Det var en av de første ISPene i Norge som leverte fullverdig bredbånd. Selv ikke Telenor klarte å levere ADSL enda, og kunne bare sette opp ISDN i regionen, forteller Andreas Myreng Iversen, en av grunnleggerne av Snorlaus.

En titt rundt om i kontorene viser at historien respekteres. Klassiske mobiltelefoner, inkludert den smått legendariske, norskutviklede MagCom-telefonen, er på utstilling i et monter. De ansatte er også mer enn villige til å grave frem klassisk bredbåndsutstyr og dele historier fra en tid da velfungerende, trådløst internett på ingen måte var noe man tok for gitt.

I dag er vi alle på nett, og det fungerer stort sett. Men - noen må fortsatt sørge for at alt er som det skal bak kulissene, og det er det Snorlaus kan best.

Unike utfordringer

Deres ekspertise ligger i å sette opp infrastruktur på lokasjoner som ikke er de enkleste, men som har behov for enkle og velfungerende løsninger.

– Vi selger mye av pakkeløsninger som innebærer radiolink mellom to eller flere bygg. Se for deg gårdsbruk med spredte bygninger som trenger nett. Eller lagerbygg som trenger å kobles opp mot et hovedkontor, uten at man må rive opp asfalten og legge inn fiber. Avsidesliggende produksjonsanlegg som har et kontor i byen, og som kan kobles opp mot dette kontoret. Vi kan til og med koble sammen fjelltopper. Så lenge det er fri sikt, kan vi koble opp lokasjoner med avstander på over en mil i mellom, og utstyret koster under 10.000 kroner, forteller Andreas Myreng Iversen.

Andre eksempler Iversen viser til er campingplasser, der Snorlaus kan sette opp radiolink til forskjellige bygg på området, samt et eget gjestenett til gjestene, med påloggingsportal.

– Det kundene våre er opptatt av er ikke hva som er i pakkene vi leverer, men at det fungerer, og at de får støtte i etterkant, sier Iversen.

Følger opp

Snorlaus kan bidra med installasjon på krevende steder. Ikke rart de har en klatrevegg på kontoret.

Der skiller Snorlaus seg fra andre leverandører: De fleste andre nettleverandører har ikke kompetansen til å ta seg av alle leddene, både installasjon, tjenester og støtte i etterkant. Andreas Myreng Iversen påpeker at de fleste av deres kunder tar seg av installasjonen selv, men at de også kan bidra med den fysiske oppkoblingen om det er nødvendig:

– Våre installatører har blant annet tatt klatrekurs. Vi kan nemlig også levere trådløse kamerainstallasjoner, og der trengs det klatring. Vi kan sette opp kameraer på byggeplasser for å dokumentere byggingen, og nylig var vi 62 meter opp i en lift for å feste et kamera på toppen av en pipe. Dette kameraet tar bilder av en byggeplass i Oslo. Vi satte opp radiolink til brakken på bakkeplan, så har vi en server som tar i mot bildene og lagrer dem. Vi setter også opp en enkel wordpress-portal der både utbyggerne og folk som har kjøpt leiligheter kan følge med.

Eller hva med å sette opp et kamera på et lasteskip, bygd inn i kamerahus i rustfritt stål, med vindusviskere, for å beskytte det hele mot været på havet? Et slikt kamera er behjelpelig med lasting av containere, og bildene sendes trådløst til både arbeidere som er ute med nettbrett, og til de som sitter på brua på skipet. Samtlige kan følge med på at lastingen av dyrebart innhold foregår trygt.

Den røde tråden er at alt dette er krevende utfordringer, der drift skal sikres uansett vær og vind, der det skal gjennomføres installasjon på vanskelige steder, og der alt bare skal fungere.

– Vår typiske case er at noen skal sette opp noe der det ikke er nett. De er helt avhengige av at noen kan levere dette nettet, sier Myreng Iversen.

Sørger for dekning

Hvis det er behov for trådløst nett et sted, i en begrenset tidsperiode, kan en slik boks enkelt rulles ut og rigges opp.

Et glimrende eksempel på dette er en rullende kasse Snorlaus har mulighet til å sette opp etter behov, og som er utstyrt med wifi-kontrollere, switcher og strømforsyninger. En slik ble brukt under Norway Cup flere år på rad, der alt ble rigget opp for en ukes bruk, og deretter rigget ned igjen. I løpet av denne ene uken sørget riggen for at sponsor- og presseområdene under Norway Cup hadde full trådløs dekning.

– Vi har også utstyr for å finne støy i nettverket, slik at vi kan søke opp og løse problemer for våre partnere. En vanlig leverandør har ikke nødvendigvis anledning til å analysere støykilder på samme måte, simulere, logge og rapportere sånn som vi gjør, sier Andreas Myreng Iversen.

– Det kan også nevnes at vi nylig er blitt norsk distributør av LigoWave, som tilbyr rimelige, men profesjonelle trådløse løsninger, både innendørs og utendørs, forteller Myreng Iversen.

Med alle de nødvendige godkjenninger for klatring og oppsett av radiolink, en erfaringsmengde få kan måle seg med, samt brennende entusiasme for det de driver med, er det ikke så rart at det lille firmaet i Holmestrand får de store oppdragene.