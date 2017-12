Full oversikt: Dette kan din bransje gjøre med Microsofts nye skytjeneste

En av årets største nyheter fra Micorsoft er Azure Stack. Der «Big Azure» benytter seg av en sky basert på datasentre rundt om i hele verden, lar Azure Stack brukerne lagre dataen sin på lokale datasentre. Der lang svartid og strenge reguleringer tidligere har hindret flere bransjer i å bruke Azure, får de nå muligheten på lik linje med alle andre.

Tilhører din bedrift en av de følgende bransjene? Finn deg selv under, og få oversikt over hva de viktigste endringene er!

Offentlig sektor

Med Stack trenger du ikke velge Kraften og fleksibiliteten fra Microsoft Azure uten å flytte data ut av landet.

Med data lagret i Norge får du enestående hastighet og den beste sikkerhet.

Lokal support og mulighet til å påvirke avtaler og prismodeller.

Betal bare for de funksjoner du bruker, og skaler opp og ned etter behov. Les mer her »

Mens privat sektor lenge har nytt godene som kommer med skyløsninger, har det vært vanskeligere å implementere for det offentlige. Blant annet arkivloven har stukket kjepper i hjulene, der paragraf 9 sier at «arkivmateriale ikkje [kan] førast ut or landet, dersom dette ikkje representerer ein naudsynt del av den forvaltningmessige eller rettslege bruken av dokumenta».

Mye sensitiv data, fra eksempelvis helsesektoren og barnevern, har dermed måttet bli værende i Norge, der Azure ikke har vært et alternativ. Det har ført til mye tradisjonell infrastruktur med lukkede miljøer og egne datasentre. Proprietære alternativer har vært både dyre og lite fleksible.

Men – med Azure Stack kan du kjøre en hybridløsning med arkivet trygt plassert i Norge, kombinert med fleksibiliteten og mulighetene til Big Azure i sømløs forening. Kort sagt åpner Azure Stack for en skyrevolusjon i det offentlige.

Bank, finans, jus og revisjon

De fire ovennevnte bransjene er private aktører som like fullt er underlagt strenge (om ikke alltid like tydelige) regulatoriske krav til datalagring. Regnskapsloven er i endring, og fortsatt er det knyttet mye usikkerhet til hvorvidt lagring av data i utlandet er greit dersom det tas visse forbehold, eller om alt skal holdes innenfor landegrensene.

Med EUs nye personvernregler (GDPR), som stiller krav til lagring av data innenfor EU, risikerer dessuten bedrifter meget store bøter dersom de ikke overholder reglene. Azure Stack sørger for trygg lokal lagring, samtidig som du får tilgang til de smarte løsningene fra Big Azure.

Retail

Her som over er regnskapsloven viktig, siden den naturlig nok omfatter store deler av retail-bransjen. I tillegg er vi i Norge i en situasjon hvor fremdeles én av tre norske butikkjeder ikke har nettbutikk. Det finnes mye kompetanse i Azure på å bygge nettbutikker, men på grunn av lokale lagringskrav og høy svartid (latency) ved mye pågang, har mange ikke kunnet bruke de ressursene.

Gjennom Stack-varianten kan nå norske nettbutikker bruke APIer og applikasjoner fra Big Azure, samtidig som frontend-biten beholdes i Norge. Ikke bare lagres kundedataen lokalt, men ved høy pågang under for eksempel et populært tilbud, vil kort geografisk vei til datasenteret gjøre at tjenesten takler det mye bedre.

Utviklerhus

For utviklere er enkel skalering viktig, og nok en gang blir det mye enklere med Azure Stack. All testing og utvikling kan foregå i vanlig Azure, for så å kunne flytte de nødvendige delene direkte til Stack uten videre endringer. Det er public cloud-arkitektur, kjørt lokalt.

Industri

I produksjonsindustrien er mange avhengige av å kunne gjøre komplekse beregninger raskt, og da er kort svartid essensielt – for eksempel for tegnemaskiner. Frontend og backend må ligge tett for at det skal fungere optimalt. I disse tilfellene kan systemleverandøren tilby en egen Stack, som vi kan hjelpe med å drifte.

I tillegg kan man være trygg for industrispionasje, siden dataen ikke bare er teknologisk beskyttet, men også fysisk trygg i norske eller svenske datasentre.

Frakoblede løsninger

Noen kunder har behov for frakoblede løsninger, men ønsker fortsatt å benytte skyfunksjonaliteten til Azure. Color Line er et godt eksempel på en av disse kundene. Skipene har et eget datasenter – eller en Stack – med seg om bord, slik at skyen alltid er tilgjengelig der det ellers ikke ville vært mulighet for nett. Hver gang skipet er i havn, kan det så laste ned alle nødvendige oppdateringer fra Azure.

Oppsummering

Ove Evensen, rådgiver i Telecomputing på blant annet Azure Stack.

Azure Stack gir altså enkelt muligheten til å overholde både norske og EU-påkrevde reguleringer via lokal lagring. Ved å bruke en hybrid av Big Azure og Azure Stack kan ting gjøres like enkelt som det ville ha vært dersom datasenterets beliggenhet ikke var en faktor, om det så er utvikling eller daglig drift. Begge variantene lar seg enkelt og sømløst kombinere. Svartid eller latency blir et ikke-problem, og til og med frakoblede løsninger er mulig – noe mange ikke tenker er mulig gjennom skyen.

Har du spørsmål om unike utfordringer for din bransje? Ta gjerne kontakt med vår rådgiver, Ove Evensen, så finner vi ut om Azure Stack er noe for deg.