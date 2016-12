Her er årets mest leste saker på digi.no

Det har vært et begivenhetsrikt år i it-bransjen, og nå som året går mot slutten er det på tide å gjøre opp status. Hvilke saker er det som har engasjert digi.no-leserne mest i 2016?

I løpet av året har vi publisert rett i underkant av 2 000 artikler, som til sammen har generert rundt 29 millioner sidevisninger på digi.no. Med mer enn en halv million sidevisninger og hundre tusen unike brukere i uken er digi.no den desidert største nettpublikasjonen i Norge som retter seg mot profesjonelle i it-bransjen og de som jobber med it i norske bedrifter.

Vi i redaksjonen forsøker å ha en god miks av både bransjenyheter og teknologistoff. Noen artikler har imidlertid engasjert leserne mer enn andre.

Her er de mest leste sakene fra 2016:

NTNU har nettopp fusjonert med høyskolene i Gjøvik, Ålesund og Sør-Trøndelag. Da IT-avdelingen skulle oppgradere noen av de nye klientene gikk det galt. Foto: Stein Jarle Olsen

1. NTNU skulle oppgradere noen få maskiner. Det gikk veldig, veldig galt. Saken om at it-avdelingen ved NTNU ved en feil klarte å slette alle data på 484 pc-er ble årets mest leste sak, og saken ble også delt over 230 ganger på Facebook og heftig debattert i kommentarfeltet.

2. Leserne har talt: Her er språket flere burde lære seg. I begynnelsen av januar spurte vi digi.no-leserne om hvilket programmeringsspråk de mener flere bør lære seg i fremtiden. Vi fikk inn 1700 stemmer, og ett språk vant med solid margin.

3. Sikkerhetsekspert begynte å le da han så DNBs oppfordring til kundene. I høst sendte DnB ut en e-post til sine kunder hvor de ba kundene om å oppdatere kundeopplysninger, stikk i strid med hva banker selv anbefaler at man gjør.

Ifølge administrerende direktør Roland Rabben i Jottacloud er tofaktorautentisering på vei. Foto: tek.no

4. Roland har 292 000 betalende skykunder. Nå får han kjeft av flere eksperter. Den norske skylagringstjenesten Jottacloud er svært populær, men nylig fikk selskapet kritikk av sikkerhetseksperter for at de ikke har tatt i bruk tofaktorautentisering.

5. Fra dette lille kontoret har Linda, Tommy og Roy 4 millioner faste brukere. Digi.no-leserne setter pris på suksesshistorier fra Norge – noe denne artikkelen er et bevis på. Fotball-appen FotMob har hatt en eventyrlig utvikling, og genererer i dag rundt 11 millioner kroner årlig for det lille selskapet NorApps.

6. Her tjener en utvikler 400 000 mer enn i Norge. Listen over nordmenn som gjør suksess i San Francisco og Silicon Valley begynner å bli lang. Vi spurte norske it-folk i området om hvilke erfaringer de har gjort seg om arbeidslivet i dette området.

En gruppe NTNU-studenter står bak det norske analyseselskapet Edgebet.

7. NTNU-studenter har bygd ny algoritme: – Vi skal få Norsk Tipping til å skjelve. Vi tok en prat med en av grunnleggerne av Edgebet, et system som overvåker oddsmarkedet i hele verden i sanntid. Ifølge gründerne er systemet så bra at flere i kompisgjengen fra studietiden ved NTNU er utestengt fra flere store kommersielle spillsider.

8. Har du gjort denne studietabben, kan du se langt etter drømmejobben. En fersk kandidatundersøkelse fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) viser at betydningen av gode karakterer har økt i arbeidslivet.

9. Så mye tjener it-ansatte. Hvor mye tjener egentlig ansatte i it-bransjen i Norge? I januar i fjor samlet vi sammen lønnsstatistikk fra SSB og fra fagforeningen Nito, og våre undersøkelser viste at lønnsveksten ser ut til å ha gått kraftig ned det siste året.

BBC Micro:bit er i ferd med å innta også norske klasserom, i hvert fall noen. Mikrodatamaskinen har norsk prosessor. Foto: Marius Jørgenrud

10. Denne løser et problem i norsk skole – du trenger ikke installere noen ting! BBC Micro:bit er i ferd med å innta også norske klasserom, i hvert fall noen. Artikkelen om mikrodatamaskinen med norsk prosessor ble svært godt lest, og med til sammen 1185 delinger på Facebook er det tydelig at temaet var noe som engasjerte digi.no-leserne.

Da gjenstår det bare å ønske våre lesere et godt nytt år, og takke for følget så langt!

PS! Vårt søsternettsted Inside Telecom har også laget en oversikt over sine mest leste saker i 2016. Den finner du her (krever abonnement)