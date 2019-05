1 av 3 IT-fagfolk tror at halvparten av bedriftens ansatte tror skyen faktisk er på himmelen

Hvordan tror du det står til med IT-kunnskapen til de ansatte i din bedrift?

Dette fikk fagfolk innen IT-sikkerhet spørsmål om i en fersk undersøkelse utført av Lastline på sikkerhetskonferansen RSA i år.

Nesten en tredjedel (31,5 prosent) av ansatte innen IT-sikkerhet tror at minst halvparten av de ansatte i deres bedrift tror skyen bokstavelig talt befinner seg på himmelen. Omtrent en tredjedel sier de tror at «noen, men mindre enn 50 prosent» tror skyen er i himmelen.

Bare en tredjedel av respondentene tror at alle sine ansatte forstår hva skyen er (eller i det minste at den ikke er i himmelen).

Dette sikkerhetsselskapet i et blogginnlegg.

Mange peker på manglende ressurser

I tillegg til kompetansen hos de ansatte i sine bedrifter, fikk respondentene spørsmål om IT-sikkerheten på sin arbeidsplass, finansiering og egen motivasjon for å jobbe med IT-sikkerhet.

Bare halvparten av de spurte vurderte sin egen skysikkerhet som helt eller nesten sikker (4 eller 5 på en skala fra 1-5).

Kun 2 prosent svarte at de hadde tilstrekkelig finansiering til å sikre skyen, og nesten en fjerdedel (23 prosent) mente at et vellykket datanagrep mot sin bedrift er det som må til for at sjefene prioriterer sikkerhet nok. 16 prosent svarte at de trodde det måtte en erklært cyberkrig til, og 12 prosent svarte at det aldri vil få tilstrekkelig finansiering uansett.

Check Points sikkerhetsrapport: Skyen, mobilen og IOT-enheter er mest utsatt for dataangrep og brudd hos større virksomheter (saken kan leses av abonnenter).

Vil beskytte verden mot cyberkriminelle

På spørsmål om hvorfor de likevel velger å jobbe med IT-sikkerhet svarte 33 prosent av respondentene at den viktigste årsaken var å «beskytte verden mot cyberkriminelle», mens hele 28 prosent begrunner yrkesvalget med den «mentale stimulansen» som følger med jobben. 19 prosent svarte at penger var den viktigste motivasjonsfaktoren.