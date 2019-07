100.000 liter vann rant ut fra kjøleanlegget da det eksploderte i datasenteret

Søndag i forrige uke gikk det skikkelig galt i Interxions datasenter i Ballerup i København. 100 000 liter vann rant ut av kjøleanlegget. Nå er årsaken til lekkasjen funnet. Det skriver Version2.

Overtrykk i kjøleanlegget førte til en etterfølgende eksplosjon i en vannslange hos datasenteret.

Overtrykk i anlegget

– Noe mystisk har skjedd i det vi kaller kjølegården. Den består av åtte kjølere som bidrar til kjølesystemet, sier daglig leder Peder Bank i Interxion Danmark til Version2.

Normalt ligger driftstrykket i datasenterets kjøleanlegg på 2,3 bar, men søndag begynte trykket å stige.

Ved 2,8 bar gikk det en alarm på driftssentralen, men trykket steg og steg, og eksploderte før man klarte å lokalisere feilen.

Systemet skal tåle ti bar. Ved seks bar skal en sikkerhetsventil slå inn for å forhindre overtrykk i anlegget. Men slangen eksploderte allerede ved 4,8 bar.

– En feil på slangen gjorde at den sprang før vi nådde sikkerhetsnivået. Det har kommet et hull på størrelse med en knyttneve i slangen, sier Bank.

Omsetter for fem milliarder

Interxions er en nederlandsk leverandør og har datasenterlokasjoner over hele verden. Selskapet har 500 ansatte, og omsetter for drøyt fem milliarder kroner i året.

Eksplosjonen sørget for at kjølesystemene gikk i standby. Kundeserverne gikk derfor ned, en etter en.

Blant annet ble vår danske samarbeidspartner Version2 rammet av nedetiden, sammen med en rekke andre offentlige instanser.

– Vi vet at kunder har blitt påvirket direkte av kjøleproblemene, men enkelte har også valgt å stenge ned serverne selv mens det stod på, sa Bank til Version2 i forrige uke.

I flere av datahallene skal det ha vært over 40 grader etter hendelsen. Det er rundt dobbelt så høyt som anbefalt normaltemperatur i et datasenter.

Høye temperatruer

Ikke før midnatt samme kveld skal det danske selskapet ha fått kontroll over situasjonen.

Da skal temperaturen i de ulike serverhallene ha ligget på mellom 18 og 27 grader.

Interxions leverer såkalte co-location tjenester.

Der står datasenteret for leveranse av infrastruktur som kjøling og sikkerhet, mens kundene står for driften av egne servere.

Derfor måtte de ulike kundene inn med egne folk for å rette opp i serverproblemene. Samtidig jobbet det danske datasenteret på spreng for å få kontroll over vannlekkasjen.

Brudd på SLA

Mandag i forrige uke var det fortsatt ulike serverinstallasjoner som ikke oppførte seg som de skulle, opplyste selskapet da.

Interxions har ikke full oversikt over skadeomfanget, men ikke noe av det tekniske utstyret i datahallene skal være skadet. Den nederlandske datasenterleverandøren vet ikke hvor mye det kommer til å koste å reparere skadene i kjøleanlegget.

Interxions har enda ikke konkludert om de har brutt avtalefestedeforpliktelser (SLA).

– Vi fokuserte i første omgang på å få datasenteret i full drift – det har vi klart.

– Deretter skal vi få full oversikt over feil og skadeomfang slik at vi kan sørge for at vi overholder SLA. Når det er gjort skal vi kikke på hvilke konsekvenser dette får mellom oss og kundene. Vi antar at vi har brutt med våre SLA-avtaler, sier Bank.