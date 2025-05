Fra venstre: Daglig leder Even Ifarness i Trysilfjell Utmarkslag, ordfører Turid Backe-Viken (Ap), næringssjef Anja Holmøy Aamold, direktør for privatmarkedet i Eidsiva Digital Robin Mikalsen og bredbåndskontakt Marianne Fjelltveit i Trysil kommune, som også er rådgiver i avdeling for innovasjon og programutvikling i Innlandet fylkeskommune.