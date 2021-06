11 er mer enn 10 – og annet nytt om Windows 11

Det har kommet mange spekulasjoner om hva Windows 11 skal bringe av nyheter, og inntil en relativt stabil testutgave ble lekket i forrige uke, ble det ytret forhåpninger om alt fra et samlet sted for innstillingene i operativsystemet til at Windows nå vil få en Linux-basert kjerne.

Den lekkede versjonen har muligens fått de fleste ned på jorden igjen, og nå tyder mye på at Windows 11 bare blir en relativt beskjeden ansiktsløftning. Noen antyder til og med at Microsoft har sitt «Spinal Tap»-øyeblikk med Windows 11.

Stopper ikke på 10

I filmen This is Spinal Tap, som handler om et fiktivt band, skryter gitaristen Nigel Tufnel av at volumkontrollene på forsterkeren deres ikke stopper på 10, slik de fleste forsterkere gjør, men fortsetter til 11.

– Well, it's one loader, isn't it? sier Tufnel i videoen nedenfor.

På spørsmål om hvorfor de ikke bare gjør 10 høyere, og lar dette være det høyere nivået, må Tufnel tenke seg om en liten stund, før han svarer:

– These go to 11.

Inviterer til enda et arrangement

Det kan selvfølgelig være at Microsoft har mer å by på enn det den lekkede utgaven av Windows 11 viste fram. Det vil vise seg på torsdag denne uken. Da skal Microsoft gjennomføre ikke bare ett, men to arrangementer knyttet til den kommende Windows 11-lanseringen.

Det første arrangementet har Digi.no allerede omtalt flere ganger. Det er der Microsoft ventes å avduke Windows 11 offisielt.

Men noen timer senere starter en nytt arrangement, rettet mot utviklere. Microsoft inviterte til dette arrangementet blant annet på Twitter:

Det kan være at ordlyden i invitasjonen er tilfeldig, men gitt de små hintene Microsoft har kommet med om Windows 11 i det siste, er det ikke slett ikke utenkelig at dette kan leses som at det som skal presenteres under det utviklerrettede arrangementet, er nyheter relatert til Microsoft Store og nye muligheter for distribusjon av programvare der. Det mener i alle fall Bleeping Computer, som er blant de amerikanske teknologinettstedene som har omtalt arrangementet.

Bekrefter ektheten

For øvrig har Microsoft langt på vei bekreftet at den lekkede utgaven er ekte vare. Ifølge Fossbytes har Microsoft Japan registrert en DMCA-klage mot det indiske teknologinettstedet Beebom for å inneholde «en lekket kopi av det ikke utgitte Windows 11». DMCA (Digital Millennium Copyright Act) er en amerikansk lov om opphavsrett. Microsoft har også bedt Google fjerne den aktuelle artikkelen fra søketjenesten.