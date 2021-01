11 ting du kan lage av en gammel PC - og én ting du kan lage av en gammel ruter

Kanskje fikk du ny PC til jul. Kanskje har du bare ikke kvittet deg med den gamle PCen du byttet ut for lenge siden. Uansett sitter du nå med råstoff til et utall av gaver du kan gi til deg selv eller andre til bursdager, morsdager, farsdager eller til neste jul. Nettstedet makeuseof.com har samlet en rekke ideer til hvordan gammel tech kan gjenbrukes. Så her er 11 forslag til ting du kan lage av innmaten i din gamle PC til, og ett forslag til deg som bare har en gammel ruter.

PC-testebenk

Bygger du PCer selv, kan det være nyttig å ha en testebenk når du skal sjekke komponentene du bruker. Den lager du av kabinettet til en gammel PC og noen plankebiter.

Litt tresløyd og litt metallsløyd, så har du testebenken din. Faksimile: Linus Tech Tips/Youtube

Utover det behøver du en liten vinkelsliper og en fil til å utføre den metallsløyden som må til for å lage noe som kan flyttes på uten at du skjærer deg på skarpe kanter. En drill til å bore opp naglene som alt i kabinettet er festet til kabinettet med, er også nyttig.

Har du ikke særlig erfaring med metallsløyd, så gjør ikke det noe. Dette arbeidet er i den enkle enden av skalaen, og i tillegg så er gnistene fra vinkelsliperen ganske kule å se på.

PC-kunstverk

Når du behersker testebenkbygging så godt at det begynner å bli kjedelig, er det på tide å lage et kunstverk av innmaten fra PC-kabinettet.

Kjøp to like bilderammer. Fest hovedkortet midt på bunnen i den ene rammen, mens harddisken og strømforsyningen, som ikke er så vakkert å se på, plasseres helt nede ved rammen, slik at de kan skjules av en bred passepartout. Den andre rammen bruker du uten bunn, og fester til den første rammen med hengsler, slik at du får én dyp ramme med en PC du kan henge på veggen, og åpne når det trengs.

Det kan være du vil se hvordan det gjøres, før du går i gang med å bygge selv. I så fall kan du spole til 19 minutter og 30 sekunder ut i videoen under. Send oss en tips-epost hvis du får verket antatt på høstutstillingen.

Kretskort-øredobber

Smykker er alltid en vinner, og de fineste lager du selv. Fjern alle databrikker og annet som du ikke vil ha med på øredobbene, eller som virker for vanskelig å sage seg gjennom, og bruk en sjablong til å tegne opp en sirkel i ønsket størrelse, eller tegn en annen figur. Sag ut det du har tegnet opp, fil og puss bort skarpe kanter. Sørg for at den siden øredobbfestet skal sitte på, er flat og jevn, og lim festet på.

En runde med kretskortet, og før du vet ordet av det er du influencer. Kollasj: CameronSS/Maramas/instructables.com/makeuseof.com

Lager du en hengende øredobb, borer du et hull i kretskortbiten, og henger øredobbfestet i det. Lager du en kort øredobb må du sørge for at siden øredobbfestet skal sitte på, er flat og jevn, før du limer festet på. Vil du ha litt ekstra glans i finishen, kan du gi øredobben et strøk med blank neglelakk eller lignende.

Tenker du å gi bort disse øredobbene til en kjæreste, kan du toppe det hele med å signere det medfølgende kortet «I love you to bits!» Eller ikke.

Kretskort-notisbok

Hva sier finkulturell, ettertenksom og kreativ tydeligere enn en notisbok med personlig preg? Ikke vet vi, men bokpermer laget av to kretskort er i hvert fall nesten det samme som digitalt papir.

Analogt og digitalt går hånd i hånd gjennom dette notisbok-prosjektet. Foto: TeslaTeslaTesla/Instructables.com

Skjær til to kretskort i den størrelsen du vil ha notisboka. For enkelhets skyld kan det være lurt å lage permene litt større enn et A5-ark. For da lager du sidene ved å brette et A4-ark i to. Så pusser du kretskortkantene, så de blir fine og avrundede. Og så borer du hullene du skal bruke til å sy sammen permene med boksidene.

Tips: Tape de to kretskortbitene sammen. Og plasser tapebitene der du har tenkt å bore hullene. Det sørger både for at hullene kommer på nøyaktig samme sted på kretskortene, og du unngår at boret fliser opp plasten rundt hullet. Arkene du vil lage sider av, bretter du sammen til små hefter, kalt signaturer, og så syr du sammen så mange hefter som du vil ha sider i boken. Hvordan syingen skal gjøres, er litt vanskelig å forklare, så du kan heller se hvordan det gjøres her. Den ferdige boka kan du bruke til å notere ned gode ideer til hvordan digitalisering skal tvinge gjennom det papirløse samfunnet.

Kretskort-klokke

Bor et hull i kretskortet. Så fester du et kvartsurdrivverk (som du får kjøpt for en hundrelapp eller så) på baksiden, mens viserne får bevege seg på framsiden av kortet. Dermed har du en klokke som virkelig signaliserer at eieren er opptatt av både tid og ROM.

Alt du trenger for å lage klokke av et kretskort, er en drill. Foto: cXrisB/instructables.com

I gjør det selv-kretser leter man stadig etter hvordan man best skal feste tallene på den kronglete urskiven slike kretskortklokker får. Foreløpig er det ingen som har kommet på noen bedre idé enn å bruke pålimte plastknotter, så finner du en kulere løsning, kan du ha lagt gullegget.

Hvis ikke, kan du jo lage harddisk-klokka litt lenger ned i saken, istedet.

Kretskort-mobilstativ

Skal du bygge dette mobiltelefonstativet, trenger du først og fremst to biter med kretskort, og det blir mest elegant hvis bitene er mindre enn telefonen som skal stå i stativet.

Hvem trenger ikke et mobiltelefonstativ? Foto: Viktor's diy blog/diy.viktak.com

I tillegg er det greit med fire knotter av gummi eller filt som kan sørge for at stativet står trygt på alle underlag. Du trenger også en litt stor databrikke som kan brukes til å hindre at mobilen sklir ut av stativet. Og helt til slutt må du ha en liten hengsel av den typen som bare svinger så mange grader at kretskortbitene blir stående litt mer enn 90 grader på hverandre når du åpner mobiltelefonstativet.

Utover det trenger du bare litt lim, og muligens en god grunn til å ha mobiltelefonen din stående i et stativ.

Ram-nøkkelring

Joda, det ER mulig å bruke gamle RAM-moduler til å oppgradere enda eldre PCer med, eller bygge en RAM-disk. Men det du virkelig trenger, er jo din egen databrikke-nøkkelring!

Bruker du RAM-modulen fra en desktop-PC er det både penest og mest praktisk om du deler opp modulen i passende biter, mens en CPU-brikke jo allerede har det perfekte nøkkelring-formatet.

Så er alt du trenger å gjøre å lage et hull til nøkkelringringen, og tre ringen gjennom hullet. Deretter er det bare å håpe på at du ikke har forlagt nøkkelen.

Magnetisk knivholder

Knivblokk: I en harddisk sitter det to neodym-magneter som kan brukes til litt av hvert. Det kan være litt tricky å få løsnet dem, for de er gjerne godt limt fast til brakettene de sitter på. Men bruker du dem til å lage ditt eget magnetiske, vegghengte knivstativ, kan du faktisk like gjerne la dem bli værende på brakettene – siden de ikke kommer til å synes likevel.

Bruker du denne oppskriften til å løsne magnetene fra underlaget, er det jo bare fantasien som setter grenser for hva du kan bruke magnetene til. Selv ser vi for oss en uendelig mengde forskjellige kjøleskapsmagneter, men det er jo ikke sikkert din fantasi er så ensporet som vår.

Harddisk-klokke

Dette gjør det selv-prosjektet kan faktisk ende opp med noe som er så vakkert at du får lyst til å beholde det selv.

Harddiskklokken er nesten for fin til å gi bort. Faksimile: Kipkay/Youtube

Drivverk og visere til et kvartsur behøver ikke koste mer enn en hundrelapp. Så lar du disken i en gammel harddisk være urskive, mens spindelen som holder disken på plass i harddisken, er perfekt til å feste viserne i. Tallene på urskiva bør selvsagt skrives binært.

Feinschmekerne med loddebolt og evne til å bruke den, kan pimpe opp klokka med et par, tre led-dioder, men resultatet er uansett, eh, tidløst.

Lagringsplate-speil

Er du så forsiktig når du demonterer lagringsplatene fra harddisken, at den ikke får riper, er de så blanke at du faktisk kan bruke dem som speil. Er du en ekte nerd kan du jo bare feste en plate på veggen bak PCen, og la speilet gjøre det umulig for sjefen å snike seg innpå deg bakfra mens du «jobber».

Søtere sminkespeil får du ikke! Foto: Diaphane/instructables.com

Men har du litt mer estetisk sans kan du lage et hendig lite lommespeil til sminkestunden, eller bartetrimmen.

Alt du trenger er et stykke rektangulært tøy eller lignende til det dekorative omslaget som skal beskytte speilet ditt mot riper; litt dobbeltsidig tape å feste speilet til tøystykket med; to trykknapper som du bruker når du lukker omslaget; og en pynteknapp som du kan lime på til slutt, slik at du dekker det ulekre hullet i midten av lagringsplaten.

Lagringsplate-vindklokke

Hva er vel mer beroligende enn å sitte ute og slumre en sommerdag på terrassen til lyden av vindklokker som sakte klirrer mot hverandre i?

Foto: Chuck Stephens/Instructables.com

Heldigvis finner du ikke noe enklere gjør det selv-prosjekt enn dette: Heng opp en håndfull harddisk-plater i snorer, gjerne lærreimer, så tett i tett at de slår mot hverandre når vinden beveger dem. Det var det - du er ferdig!

Sett deg ned i en hagestol. Åpne en boks kald drikke. Lukk øynene. Pust ut. Nyt.

Ruter-internettradio

Ja, så var det deg som bare har en gammel ruter: Hvis du elsker å mekke og hater å kaste, kan du bygge den om til en internettradio. Du trenger et USB-lydkort og må installere noe custom ruterfastvare, så det finnes absolutt enklere måter å skaffe seg en halvgod radio på enn det du kan se på videoen under. Men du vil aldri kjenne på en like overveldende mestringsfølelse når du hører på en kjøperadio.