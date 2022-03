13.000 nordmenn har tatt AI-kurset som ikke krever IT-kompetanse

Kunstig intelligens ligger på topp blant de mest populære teknologiene, ifølge Teknologirådet. Nå kan alle som er nysgjerrig på teknologien ta et digitalt introduksjonskurs ved NTNU. Kurset er gratis og krever ingen bakgrunnskompetanse.

– Jeg lærte først og fremst hva Artificial Intelligence (AI) er – og hva det ikke er. Kurset avmystifiserte kunstig intelligens, forteller kursdeltaker Pernille Feilberg.

Hun jobber med kommunikasjon ved NTNU og tok kurset sammen med noen venner.

– Det var artig og gjorde at vi kunne diskutere ulike perspektiver underveis. Vi var innom veldig mange samfunnsaktuelle eksempler og oppgaver. Blant annet om filterboblen og hvordan algoritmene passer med det vi mener fra før, sier Feilberg.

Motivasjon hennes for å ta kurset var å holde seg oppdatert.

– AI har kommet for å bli, og det får stadig større innvirkning på livet vårt, så det er jeg glad for at jeg fikk muligheten til å lære mer om, forteller hun.

Vil ha flere med på diskusjonen

Elements of AI Kurset Elements of AI er gratis, nettbasert, og du kan starte når du vil. Du trenger ikke studierett eller være registrert som student ved NTNU for å ta kurset. I snitt bruker kursdeltagerne cirka 40 timer på kurset, som består av både teoretiske og praktiske oppgaver. Kurset er delt opp i seks deler, og man trenger ikke avanserte verktøy eller spesiell kompetanse for å delta. Under kurset lærer man: Hva AI er

Hva AI ikke er

Hva man ser for seg at AI skal bli

Hvordan man utvikler AI

Hvordan AI løser problemer

Hva konsekvensene er av stadig flere AI-systemer

Kurset ble utviklet ved Universitet i Helsinki og er i dag oversatt til over 20 språk. Helge Langseth, professor i kunstig intelligens ved NTNU, er faglig ansvarlig for den norske versjonen.

– Vi som jobber med kunstig intelligens, er klar over at vi gjør ting som vil få betydning for fremtiden. Derfor har vi savnet innspill fra andre fagfelt. Men for at vi skal få til dette, er det viktig at folk kan mer om kunstig intelligens. Hovedmålet er at flere skal være med og diskutere hvordan AI vil påvirke verden, sier han.

Langseth mener det viktigste man lærer på kurset «Elements of AI» er hva kunstig intelligens egentlig er.

– Når man leser nyhetene er det lett å bli både bekymret og skremt og tro at vi har kommet lengre enn vi har i utviklingen av kunstig intelligens. De som har fullført kurset får en mer realistisk holdning til hva AI kan og ikke kan og ser hva det kan bestå av i fremtiden.

Var ullent tema

Før Pernille Freiberg tok kurset, følte hun at AI var et stort, ullent tema.

– Kurset gjorde det mye mer konkret og enklere å forholde seg til. Kunstig intelligens virker så stort, men de aller fleste metodene inneholder bare litt av det.

Hun syntes kurset ga et fint grunnlag for å lære mer om AI og et bedre grunnlag til å vurdere all informasjon om temaet.

– Nå er det enda mer spennende å lese om selvkjørende biler og andre områder der kunstig intelligens benyttes. Jeg har nå et godt grunnlag for å forstå hva som er vanskelig å få til og litt om mulighetene, sier hun.

Helge Langseth er professor i kunstig intelligens ved NTNU og faglig ansvarlig for den norske versjonen av kurset «Elements of AI». Foto: Kai T. Dragland

Populært kurs

Elements of AI er ranket som det beste «computer science»-kurset både i 2020 og 2021 av Class Central. Og Forbes kåret det til verdens beste kurs i kunstig intelligens i 2020.

Så langt har snaut 13.000 tatt kurset i Norge, mens det på verdensbasis begynner å nærme seg én million deltakere.

Langseth mener likevel at potensialet er langt fra nådd.

– Man skal ikke klage på at så mange nordmenn har brukt tiden sin på dette. Vi ser en voldsom vekst i interessen for AI, så vi tror og håper antallet kursdeltakere vil fortsette å stige.

Kurset er delt opp i seks deler, og man trenger ikke avanserte verktøy eller spesiell kompetanse for å delta.

– Det er godt laget og opptatt av å formidle innhold og interesse. Det er ikke teknisk og kjedelig og prøver å styre unna fagtermer, forteller Langseth.

Elements of AI er delt inn i seks moduler med teoretiske og praktiske oppgaver. Illustrasjon: Elements of AI

Introduksjonskurset er ment å gi en forståelse av begrepene og en virkelighetsavklaring rundt hva som er dagens mulighetsrom.

– Man lærer ikke å utvikle kunstig intelligens, men å forholde seg til teknologien, utdyper Langseth.

Han mener det blir stadig viktigere for bedrifter å ha kompetanse om AI.

– Ved hjelp av kunnskapen fra «Elements of AI» kan man finne ut om man kan bruke kunstig intelligens til å lage systemer som hjelper deg eller din virksomhet. Det vil gjøre det lettere å forstå hva man bør satse på, sier Langseth.

Oppfordrer de ansatte

SpareBank 1 SMN er en av mange bedrifter som har introdusert «Elements of AI» til sine ansatte.

– Grunnen til dette er at vi anser AI som en av nøkkelteknologiene fremover, sier Astrid Undheim, konserndirektør for teknologi og utvikling.

Banken har en avdeling internt som jobber med dataanalyse, maskinlæring og AI. Der benyttes kunstig intelligens blant annet til å forbedre kundeservice og produktsalg.

Astrid Undheim i SpareBank1 SMN forteller at de har oppfordret de ansatte til å ta AI-kurset Foto: SpareBank1 SMN

– AI er en teknologi hvor man blander fagkompetanse med domenekompetanse. Det er krevende for dem som jobber med AI å ha nok domenekunnskap til å vite hvor man kan bruke kunstig intelligens, og de som er domeneeksperter forstår kanskje ikke nok om teknologiens muligheter til å utnytte potensialet. Derfor er dette et veldig relevant kurs for veldig mange av våre ansatte. Ved å heve AI-kompetansen kan flere være gode bestillere og identifisere områder der man kan bruke AI, mener Undheim.

Denne artikkelen ble først publisert i TU-magasinet, nr. 2/2022