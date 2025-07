13 tok sitt eget liv etter falske anklager knyttet til britisk IT-system

Feil i et IT-system fra Fujitsu førte til at hundrevis av britiske postkontoransatte feilaktig ble anklaget for underslag. Nå viser en offisiell rapport at konsekvensene var katastrofale – og forventes å koste milliarder i erstatninger.