14 land protesterer mot russisk GPS-jamming

14 land med kystlinje mot Østersjøen eller Nordsjøen advarer mot sikkerhetstrusselen den stadige russiske jammingen av GNSS-signaler utgjør for skipsfarten.

Brevet til «det internasjonale maritime samfunnet» retter seg særlig mot flagg- og havnestater, nasjonale myndigheter og sentrale aktører i skipsfarten, og det er et ledd i brevskriverlandenes felles arbeid mot Russlands skyggeflåte og forstyrrelser av satelittbasert navigasjon og AIS-systemer, skriver Nærings- og fiskeridepartementet i en melding.

– Fungerende satellittnavigasjon og pålitelig AIS er avgjørende for sikker ferdsel til sjøs. Bevisste forstyrrelser og manipulering utgjør en alvorlig trussel mot maritim sikkerhet, miljøet og det internasjonale regelverket vi alle er avhengige av, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) i meldingen.

Frykter ulykker

GNSS-signaler er globale satellittbaserte signaler som brukes til navigasjon – som for eksempel GPS – eller tidsbestemming, og avsendernasjonene skriver at internasjonal skipsfart de siste tre tiårene er blitt stadig mer avhengig av satellittleverte data for posisjon, tid og navigasjon.

De siste årene har forstyrrelser av disse signalene (jamming) blitt svært vanlig i europeiske farvann, særlig i områdene rundt Østersjøen, og brevskriverne er bekymret for sikkerheten til interasjonal skipsfart.

Jamming kan for eksempel få posisjonen til et skip til å framstå som annerledes enn den er i virkeligheten, og det forstyrrer systemer som Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS).

– Bevisste forstyrrelser og manipulering utgjør en alvorlig trussel mot maritim sikkerhet, sier fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss. Hun er en av de 14 brevskriverne som protesterer mot russisk GPS-jamming. Foto: Ole Berg-Rusten/NTB

Brevskriverne skriver at jammingen også kan påvirke det automatiske identifikasjonssystemet AIS, som er viktig for trafikkoordinering i travle farvann og nødhåndtering.

– Spoofing (forfalskning av AIS-data) undergraver maritim sikkerhet, øker risikoen for ulykker og hemmer redningsaksjoner alvorlig, skriver signaturlandene, som i tillegg til Norge er Belgia, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Island, Latvia, Litauen, Nederland, Polen, Storbritannia og Sverige.

Vil ha alternativer

Brevskriverne ber det maritime samfunnet og nasjonale myndigheter om å anerkjenne GNSS-forstyrrelser og AIS-manipulasjon som trusler mot den maritime sikkerheten.

Artikkelen fortsetter etter annonsen annonsørinnhold Sikkerhetseksperter: Nettleseren har blitt den nye blindsonen i Zero Trust

De ber alle aktører sørge for at fartøy kan operere trygt når navigasjonssystemer faller ut og samarbeide om å utvikle alternative navigasjonssystemer som kan brukes når GNSS-signalene faller ut.

For å styrke sjøsikkerheten i Østersjøen og Nordsjø-regionen krever landene bak brevet også at alle fartøy strengt følger internasjonal rett og sedvane.