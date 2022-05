Danmark og Norge har omtrent like mange av både innbyggere og virksomheter. Men da David Norheim, som er Brønnøysundsregistrenes direktør for forretningsutvikling, nylig satte seg inn i baksetet på en drosje sammen med sin danske kollega i Det Centrale Virksomhedsregister, fikk han en overraskelse. Da Norheim fortalte at det gjøres 1,6 milliarder oppslag årlig i Brønnøysund-dataene, var svaret nemlig at det gjøres åtte milliarder oppslag hos Enhedsregisteret.