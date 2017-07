170 millioner passeringer i året: Nå blir det mulig å betale i bomringen med Vipps

1. juli ble det mulig å betale bompasseringene dine i Vipps. Vegfinans er første bomselskap som tar i bruk løsningen som vil være tilgjengelig for kunder med og uten Autopass-avtale.

Årlig passerer rundt 170 millioner biler i bomringene på Østlandet.

– Vi er stolte av å være første bomselskap ut i Norge som tilbyr Vipps til brukerne våre. Poenget er å gå mer og mer bort fra papir, sier avdelingsleder Birgitte Johansen i Vegfinans til digi.no.

Seks millioner papirfakturaer

Årlig sendes det ut nærmere seks millioner papirfakturaer fra Vegfinans. Det tallet håper de å redusere betraktelig.

Vegfinans er et regionalt bompengekonsern på Østlandet med tilholdssted i Drammen. Selskapet eies av fylkeskommunene Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold.

Per i dag har rundt 600 000 nordmenn sagt «ja» til å faktureres via Vipps. Dermed slipper de å forholde seg til både tunge KID-numre og fakturagebyr.

– Når kundene får fakturaen rett på mobilen, tror vi at vi vil treffe veldig mange som allerede benytter Vipps. Dette skal være enkelt for kundene, sier Johansen.

Ikke aktivt kundeforhold

Selv om man kanskje skulle tro at de fleste benytter seg av e-faktura i dag, forholder brorparten av alle kundene til bompengeselskapet seg til gammeldagse papirfakturaer.

Birgitte Johansen i Vegfinans. Foto: Privat

Det skyldes at de fleste bileiere som passerer en bom ikke har et aktiv kundeforhold til det statlige eide selskapet. Dermed må fakturaene sendes ut på papir til adressen bilen er registrert på.

– Kundene som ikke har et aktiv forhold til bompenger har ikke e-faktura. Det er dette markedet vi ønsker å treffe elektronisk i Vipps, forklarer Johansen.

Egne APIer

Vipps har inngått en rekke avtaler med ulike selskaper i Norge. Dermed vil fakturatilbudet bli mer og mer utbredt på landsbasis på sikt.

Betalingsappen leverer egne programmeringsgrensesnitt som skal være enkle å koble seg på for alle selskaper som jobber med fakturautstedere i Norge.

Men det betyr også at bare selskaper som har en aktiv avtale med Vipps får mulighet til å sende fakturaene sine via betalingsappen.

– Vippsbetaleren er en bedre betaler enn andre betalere. Det skyldes at det er mye enklere å forholde seg til betalingen når fakturaen kommer elektronisk, påstår nestsjef Elisabeth Haug i Vipps til digi.no.

Papir går ofte til inkasso

Bomfinans vet hvordan det er å forholde seg til bileiere som mottar papirfaktura.

Disse betalingskravene går oftere i glemmeboka, noe som fører til høye tilleggsavgifter og inkassovarsler, viser statistikken.

Elisabeth Haug er viseadministrerende direktør i Vipps. Hun har tidligere vært sjef for Vipps-konkurrenten Mcash. Foto: Marius Jørgenrud

– Ved å få fakturaen levert direkte på mobiltelefonen kommer det til å bli veldig mye enklere for kunden å betale. Vi håper jo at dette skal gjøre det enklere for alle bileiere der ute, sier Johansen i Vegfinans.

Kutter kostnader

Det store fokuset for Vegfinans har selvfølgelig vært å kutte ned på kostnadene. Det koster nemlig mye penger å sende ut fakturaer på papir.

– Ved å se ekstra stort på det betales veiene fortere ned når vi kan kutte ned på de administrative kostnadene, forklarer Johansen til digi.no.

Dermed går en større andel av pengene som tidligere ville gått til administrasjon til å utbedre veiene på Østlandet.

Vegfinans sinerfaring er at de yngre brukerne ikke er så lystne på å benytte seg av hverken e-faktura eller avtalegiro.

– Vi håper at vi kommer til å treffe flere yngre kunder som ikke har tatt valget med å opprette de to «vanlige» digitale alternativene, konstaterer Johansen til digi.no.