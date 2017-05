Beste resultat i Evrys 50 årige historie

2016 ble et rekordår for Evry. Med en total omsetning på 12,2 milliarder kunne det norske IT-konsernet levere et driftsresultat (ebitda) før andre poster på 1,3 milliarder.

Det er det beste resultatet selskapet har levert siden opprettelsen for over 50 år siden.

Evry mener selv økt markedsfokus og en rekke andre forbedringstiltak har bidratt til å styrke resultatet i 2016.

Selskapet er entusiastiske for fremtiden

Selskapet opplyser at digital transformasjon i andre bransjer og sektorer blir en sentral driver for videre vekst og lønnsomhet hos den norske IT-giganten i årene som kommer.

– Utfordringen for Evry i årene fremover blir å sikre en lønnsom vekst. Endringsviljen og prestasjonene i 2016 gir oss grunn til å tro at denne ambisjonen er realistisk, sier konsernsjef Björn Ivroth i Evry i en pressemelding.

Igjennom 2016 har Evry vunnet flere store kontrakter med både norske og svenske selskaper.

Endringsvillighet lander kontrakter

Sparebank 1, Google og Posten Norge har alle signert avtaler med det norske storselskapet den siste tiden.

– Markedet og kundenes forventninger endres raskt. Tidligere kom kundene med klare bestillinger, tydelige behov og spesifiserte krav. I dag er usikkerheten større til hvor den teknologiske utviklingen går, og kunder søker i større grad råd om hvordan digitale løsninger kan skape bedre tjenester og økt konkurransekraft, sier konsernsjef Björn Ivroth.

Stockholm by har også valgt Evry som leverandør av sine administrasjonsløsninger.

Kluss med storavtale

Men den avtalen er ikke ferdigstilt som følge av en tvist som bunner ut i at det svenske konsulentselskapet Tieto mener at Evry ikke har oppfylt avtalevilkårene i anbudet.

Konsernsjef Björn Ivroth (til høyre) har levert det beste resultatet i selskapets over 50 års lange historie. –I sum har 2016 vært et meget godt år for Evry, konstaterer han. Foto: Evry

Tieto mener nemlig at de skulle ha vunnet anbudet, og klaget Evry inn for den svenske tingretten.

– Dette er et problem som stikker dypere enn bare en kontrakt. Det affiserer ikke bare oss, men hele markedet. Vi har ikke for vane å be domstolene om en evaluering, men i dette tilfellet mener vi at anbudet som er innsendt ikke møter alle de fastsatte kravene som gir grunnlag for å delta, sa sjef for offentlig sektor Mats Brandt i Tieto Sverige til IDG den gang.

I slutten av mars ble det kjent at klagen førte frem.

Etter at de finske advokatene hadde finlest avtalen mellom svenskene og Evry har Tietos advokater konkludert med at feil leder i Evry hadde signert kontrakten.

Evry har aldri vært borti lignende

Svensk Förvaltningsrätt ga Tieto medhold, og mente derfor at Evry-kontrakten var ugyldig.

– Jeg har aldri vært borti lignende, sa kommunikasjonsdirektør Geir Remman i Evry til Finansavisen den gang.

Til digi.no sa Remman at Evry hadde klaget på beslutningen til den svenske tingretten.

– Så lenge klagen er til behandling har vi ingen ytterligere kommentar, konstaterte Remman til digi.no den gang.