22 studentgründere får én million hver til prosjekter

Kinomaske, vendemadrasser som stimulerer til bevegelse og global plattform for tegnspråkopplæring er blant ideene norske studenter får støtte til.

STUD-ENT er en støtteordning opprettet for å bidra til at gode ideer fra utdannings- og forskningsinstitusjoner ikke bare forblir ideer, men blir til nye produkter, tjenester og arbeidsplasser. Ifølge Forskningsrådet er det 22 gründere fordelt på ti universiteter og høgskoler over hele landet som i år får én million kroner, som er maksbeløpet, fra STUD-ENT.

– Studentene representerer en stor innovasjonskraft – både gjennom ideene sine, stå-på-viljen og gjennom utradisjonelle nettverk og koblinger, sier divisjonsdirektør for innovasjon i Forskningsrådet, Anne Kjersti Fahlvik.

Beløpet skal brukes til å jobbe fulltid, gjerne flere studenter sammen, til å videreutvikle forretningsideer. Utdanningsinstitusjonene stiller med mentor, testfasiliteter, ytterligere forskningsstøtte, arbeidsplass og hjelp til ulike aktiviteter i prosjektperioden.

Ifølge Fahlvik er bredden stor og favner prosjekter innen helse, utdanning, mote og industri. Forretningskonseptene inkluderer motor til droner, utstyr for personer med funksjonsnedsettelser og løsninger for redusert drivstoffbruk fra maritime fartøy. Svært mange av prosjektene tar i bruk digitale verktøy. (©NTB)