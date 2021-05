30 danske treningssentre bruker ansiktsgjenkjenning på kundene

Det danskutviklede ansiktsgjenkjenningssystemet Justface er tatt i bruk av 30 danske treningssentre for å sjekke at de som kommer for å trene, faktisk er medlemmer ved senteret – og at de har et vaksinesertifikat eller gyldig koronapass med negativt testresultat.

Computerworld.dk skriver at løsningen fungerer ved at medlemmene ved treningssentrene registrerer koronapasset og laster opp et portrettfoto på Justfaces hjemmeside, og så sjekker systemet om de har koronapapirer og medlemskap i orden når de møter opp ved treningssenteret sitt.

Skal avsløre snikerne

Systemet skal gjøre det unødvendig med adgangskort og nøkkelbrikker og fjerne køer ved inn- og utsjekking. Det gir også treningssentrene oversikt over antall kunder på treningssenteret og tidsbruken deres, i tillegg til en mengde informasjon om kundemassen. I tillegg skal ansiktsgjenkjenningen få has på snikerne.

Justface hevder nemlig på hjemmesiden sin at mellom 10 og 40 prosent av de som trener på et treningssenter, ikke betaler for å gjøre det – og at sentrene derfor vil øke inntektene betydelig med ansiktsgjenkjenning på plass.

Ansiktsgjenkjenningsverktøyet skanner flere enn 36.000 punkter i et ansikt og skal kunne avgjøre humør, kjønn, alder og etnisitet. Justface bedyrer imidlertid at de etterlever de høyeste standarder innen GDPR, datasikkerhet og dataetikk.

Testes i butikker i høst

Systemet som nå markedsføres mot danske treningssentre, er en videreutvikling av et system som opprinnelig ble laget for banker, som ved å skanne ID-dokumenter automatisk kunne få verifisert informasjon om nye kunder.

Justfaces AI-baserte løsninger med biometri og ansiktsgjenkjenning er også i bruk i restauranter, bilindustrien, helseindustrien og finanssektoren.

Ifølge Computerworld prøver Justface nå også å få en fot innenfor retail, og de skal ha inngått en avtale med en internasjonal butikkjede med 2500 butikker. Meningen er at en versjon av treningssenter-systemet skal testes ut i 50 av kjedens butikker i Danmark etter sommeren, men det er ikke opplyst hvilke funksjoner og tjenester dette butikk-systemet vil inneholde.