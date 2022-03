300 millioner kroner på lobbyvirksomhet i Brussel Mens EU legger siste hånd på verket for nye reguleringer av teknologikjempene, har Facebook 18 personer på fulltid, med et budsjett på over seks millioner euro, til å lobbe for egne interesser i Brussel.

150 offisielle møter skal være gjennomført mellom teknologigigantene og EU-representanter om DMA og DSA. Foto: Florian Pircher