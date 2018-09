383 norske kommuner har et alt for sårbart mobilnett

Det er ikke lenger bruk for Tryvannstårnet. Oslos kanskje mest kjente landemerke kan forsvinne fra hovedstadens skyline. Det utelukkes ikke at tårnet kan bli revet. Da FM-nettet ble slukket var det også slutt for de tekniske installasjonene i Tryvannstårnet, som står plantet på et høydedrag 500 meter over hovedstaden. Turistene takket for seg i 2004, og i årenes løp har tårnet også mistet de fleste andre funksjoner. Illustrasjonsfoto.

(Johansen, Erik)