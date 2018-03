4 artige fremtidsdingser fra Japan

AUSTIN, TEXAS (digi.no): South by Southwest er nok mest kjent for sine mange foredrag, men år etter år ser produsenter sitt snitt til å vise frem det de har jobbet med.

I år har Panasonic fylt et helt hus med små oppstarter fra den japanske oppstarts-akseleratoren Game Changer Catapult.

Her er noen av de finurlige dingsene de håper å fylle vestlige markeder med:

Bli kongen av umami

Glad i både ølbrygging og japansk mat? Da er du muligens sær nok til å fermentere din egen miso også. For den uinvidde er miso en slags buljong basert på soyabønner, koji (fermentert soya eller ris, red anm.) og salt.

Dette blir ofte brukt som base i japanske supper og nuddelretter, og er kjent for å gi den etterlengtede umami-smaken.

Men skal du lage dette selv må du være tålmodig, for dette er «slow food» med stor «s». Miso må nemlig fermenteres i flere måneder før den kan konsumeres.

Ferment 2.0 gjør dette litt enklere for deg ved å sende deg ferdige pakker med misopulver som du blander i vann og lar stå i en beholder. Deretter kan du overvåke misoens fremgang ved hjelp av en app som kommuniserer med temperatursensoren i beholderen (se bildet i toppen av artikkelen).

Det ferdige resultatet er en tykk masse som kan formes til baller, tilsettes ingredienser og brukes når du måtte ønske det.

Si sayonara til gule tenner

Tilsett en CO2-patron og en våt bomullsdott: Vipps, så er tannblekingen i gang. Foto: Erlend Tangeraas Lygre

For å få de blendahvite babytennene du alltid har ønsket deg, har du i dag to alternativer:

1. Kjøp et tannblekingssett, for eksempel i form av striper som du klistrer på tennene. Disse inneholder hydrogenperoksid som gir tennene en hvitere farge. Grensen for hydrogenperoksid er riktignok 0,1 prosent, noe som knapt gir noen effekt, ifølge tester NRK har utført.

2. Gå til tannlegen og betal tusenvis av kroner for noe som faktisk virker. Tannleger kan benytte seg av produkter med opp til seks prosent hydrokenperoksid. Mange opplever riktignok overfølsomme tenner, skader på emaljen og skader på tannkjøttet etter en slik behandling.

Tannblekings-gassen spres jevnt over tennene ved hjelp av et munnstykke. Foto: Erlend Tangeraas Lygre

Men det finnes håp. Skal vi tro Sylphid, en startup i Panasonics Game Changer-program, kan du si sayonara til cola-misfargingen for alltid ved hjelp av bare vann og karbondioksid.

Det hele gjøres med å plassere et slags halsbånd over skuldrene. Inne i dette legger man en fuktet bomullsdott og en smakssatt CO2-patron. Ved hjelp av elektriske ladninger brytes molekylene opp i atomer, når disse bindes sammen igjen dannes ioner kalt OH-radikaler – den aktive ingrediensen i tannbleking.

Deretter plasserer man et munnstykke i munnen, hvor ionene spres jevnt over tennene i én time hver dag i tyve dager, og deretter én dag i måneden.

Trekantsushi

Er du glad i japansk mat? Da kan Oni Robot være noe for deg.

Mens sushien for lengst har blitt en del av vår daglige kost har en annen populær japansk risrett, onigiri, ikke slått like godt an.

Kort fortalt består retten av en sammenpakket klump med ris, formet som et triangel med runde hjørner, ofte delvis pakket inn i nori. Du kan ha ulike typer protein, grønnsaker og sauser enten oppå eller ved sidene.

Artikkelen fortsetter under bildet.

Hell ris oppi maskinen, som former og spytter ut en ferdig onigiri. Foto: Erlend Tangeraas Lygre

Panasonic har laget en maskin hvor du fyller ris i en beholder og deretter former og serverer onigirien til deg. Her er kunsten å gå den riktige tettheten i risen. Den skal ikke klemmes slik at den blir kompakt og hard, men heller ikke være så løs at den faller fra hverandre. Ved hjelp av en formingsteknologi som «føler» motstanden i risen, skal du kunne få perfekt onigiri hver gang.

Aromaterapi for entusiasten

Om det har noen medisinsk virkning kan diskuteres, men hvem liker vel ikke at det lukter godt?

Foto: Erlend Tangeraas Lygre

Aromation har laget et stort bord fargerikt bord med et display i toppen. Over dette displayet kan man bevege knotter som beskriver humøret man er i: Rolig, avslappet, anspent eller full av energi.

Etter man har valgt dette, frigis en sky med duft fra midten av bordet. Duften består av ulike oljer, som lavendel og kamomille. Disse kombineres basert på humøret du har valgt.

Morsomme greier, selv om man nok skal være over middels interessert for å velge dette her over et duftlys.