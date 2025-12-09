40.000 adresser lekket: Bombarderte Bergens skoleelever med e-post

Avisen Bergens Tidende fikk mandag kveld en rekke tips fra foreldre om at elever ved skolene i Bergen ble bombardert med e-poster.

I tillegg til å ha mottatt mengder med e-poster inn på sin egen skole-e-postadresse, skal de ha blitt lagt til i flere epostgrupper, der det i noen av gruppene er sendt flere hundre meldinger.

Flere tipsere forteller til avisen at noen av epostene skal inneholde stygt språk.

Da Bergens Tidende kontaktet skolebyråd Daniel Hägglund i Bergen kommune ved 22-tiden mandag kveld, var situasjonen ikke under kontroll, og e-postene strømmet fremdeles inn i elevenes innbokser.

Men ved 23-tiden stoppet e-poststrømmen da en e-postgruppe med mer enn 40.000 adresser til alle elever og ansatte ved Bergens-skolene først ble deaktivert og så slettet.

Digitaliseringsdirektør Kjetil Århus i Bergen kommune sier til Bergens Tidende at e-postgruppen var laget for tekniske formål.

Det var denne som ble brukt til å sende ut de mange e-postene. Hvordan de 40.000 adressene har blitt lekket, kan ikke Hägglund svare på mandag kveld. Han vet heller ikke om sensitiv informasjon kan ha kommet på avveie samtidig med epostadressene.