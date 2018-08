50 prosent flere søkere til IT-fag ved høyskole

I mars 2017 kjøpte Høyskolen Kristiania den kreative høyskolen Westerdals. Derfor var søkertallene i år spesielt spennende, også for den ferske rektoren Arne Krumsvik.

Ved studiestart er det 969 søkere til 310 plasser.

– Jeg forstår dette som en økt interesse for fagområdet, sier Krumsvik.

Han tror også at noe kan skyldes det han kaller Kristiania-effekten.

– Den handler om at det er et større system, med en kraftigere markedsføringsmaskin, sier Krumsvik.

Privat stiftelse

Høyskolen Kristiania er en privat stiftelse. En bachelor i frontend- og mobilutvikling koster 44.400 kroner per semester.

– Vi trenger fagfolk som forstår innvirkningen teknologien har på organisasjoner og samfunn, sier Krumsvik.



Totalt mottok Høyskolen Kristiania mottok over 9000 søkere, en økning på 18 prosent siden i fjor.

Flere søkere til høyskolen: Økning i antall søkere ved Høyskolen Kristiania i 2018 sammenliknet med 2017:

Informasjonsteknologi: 48 prosent

Markedsføring og ledelse: 11 prosent

Helsefag: 4,6 prosent

Kreative fag (Westerdals): 24 prosent

Krumsvik mener at bransjeutdanninger vil bli viktig for høyskolen fremover.

– Studentene forventer å få seg en relevant jobb etter utdanning. Dette er noe vi som utdanninginstitusjon må dele og ha et aktivt forhold til. Vi tror at det er plass til et arbeidslivsuniversitet i den norske utdanningssektoren hvor tett samarbeid med næringslivet står i sentrum. Dette underbygges av årets søkertall.

3000 studenter har fått plass ved Høyskolen Kristiania dette semesteret.