FORNEBU (digi.no): Da vi traff Huaweis Europa-sjef for forbrukerteknologi, Yanmin Wang, for fire år siden var han bekymret for at Apple og Samsung stakk av med 95 prosent av all fortjenesten i mobilmarkedet. Det er han ikke så bekymret for lenger. Huawei har gjort store innhugg og er nå større enn Apple på et nesten 500 milliarder dollar stort verdensmarked.