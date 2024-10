– Flere kunder etterspør sikkerhetsprodukter, melder Telenor i sin kvartalsrapport for tredje kvartal.

Telenor stoppet 510 millioner forsøk på digital kriminalitet i Norge i tredje kvartal. Det er det samme som i andre kvartal.

I andre kvartal stoppet Telenors sikkerhetsfiltre 482 millioner forsøk. Det tallet økte til «mer enn» 483 millioner blokkeringer i tredje kvartal. Sikkerhetsfiltrene jobber med blokkering av kjente svindelsider, phishing-forsøk og nedlasting av skadevare.

− I tillegg stoppet Telenor henholdsvis 11,6 millioner forsøk på svindel via anrop og 15,6 millioner via SMS. Angrepene kommer som oftest via kjente svindelsider, nyopprettede nettsider eller gjennom forsøk på phishing, melder selskapet i forbindelse med kvartalsrapporten.

Effektive sikkerhetsfiltre er viktig for kundene, mener Telenor. Dermed er funksjonaliteten avgjørende for å vinne kundene.

– Det blir stadig vanskeligere å avdekke forsøk på svindel og annen kriminalitet uten spesialisert teknologi og fagekspertise, sa Administrerende direktør Birgitte Engebretsen tidligere i år. Foto: Are Thunes Samsonsen

Der har Telenor fortsatt en jobb å gjøre. Selskapet mistet 49.000 mobilkunder i Norge de siste 12 månedene.

Venter økning

De kriminelle finner hele tiden nye metoder. Samtidig er senhøsten og jula høysesong for svindel, melder Telenor.

− Mange angrep starter med forsøk på phishing, der svindlerne forsøker å lure oss til å trykke på lenker eller gi bort personlig informasjon. Vi går nå inn i en høysesong for denne typen svindel, i forbindelse med Black Week og julehandelen, og forventer å se en økning i svindelforsøk knyttet til blant annet netthandel og falske hentemeldinger, sier konsernsjef Sigve Brekke.

Flere bekymrer seg

I en spørreundersøkelse gjennomført for Telenor på forsommeren, svarte rundt halvparten at de er mer bekymret for å bli utsatt for digital kriminalitet i dag enn for ett år siden.

I tillegg oppgir sju av ti at de frykter at utbredelsen av kunstig intelligens vil føre til mer kriminalitet.

– Det er ingen tvil om at de som står bak, allerede benytter seg av denne type teknologi for å bli mer effektive og treffsikre i sine angrep. Det blir stadig vanskeligere å avdekke forsøk på svindel og annen kriminalitet uten spesialisert teknologi og fagekspertise, sa administrerende direktør Birgitte Engebretsen den gang.

Bekymringene ser ut til å virke på bunnlinja hos Telenor. Selskapet har fått 60.000 nye mobilkunder i Norden i tredje kvartal, og peker på nye sikkerhetsprodukter som driver for veksten.

– Vi lykkes godt med å tilby kundene mer for pengene, med nye produkter og tilleggstjenester. I Norge setter stadig flere kunder pris på Safe-produktene våre, som bidrar til digital trygghet og stopper nye former for svindelforsøk mot kundene våre. Totalt sett har vi fått nær 60.000 nye mobilkunder i Norden i kvartalet, og det bidrar også positivt til inntektene våre, sier Sigve Brekke i kvartalsmeldingen.