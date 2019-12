62-åring dømt for IT-sabotasje mot Siemens – la inn logisk bombe

En amerikansk IT-konsulent fra Pennsylvania må tilbringe et halvt år i føderalt fengsel etter å ha sabotert datasystemene til Siemens, melder Bleeping Computer.

David Tinley (62) var innleid tekniker da han i årene 2014-2016 la inn såkalte logiske bomber i en serie regneark, som automatisk regnet ut kundeordre og arbeidsflyt.

I passord-beskyttet kode la han inn en snutt som sørget for at regnearkene begynte å svikte på tilsynelatende tilfeldige tidspunkt. Hver gang det skjedde ble Siemens nødt til å leie ham inn igjen for å rette feil.

I virkeligheten justerte han bare datoen for neste krasj, som utløste nye oppdrag. Planen fungerte i nærmere to år. Bedraget ble først oppdaget i mai 2016, da konsulenten var bortreist og måtte utlevere passordet sitt til Siemens-ansatte, grunnet en deadline som krevde at regnearkene fungerte.

Risikerte 10 år

62-åringen erklærte seg skyldig tidligere i år. Dom i straffesaken ble avsagt mandag denne uken. Foruten soning i seks måneder ble han dømt til to års prøvetid, samt en bot på 7.500 dollar for bevisst å ha utført skade på et beskyttet dataprogram, heter det i en kunngjøring fra justisdepartementet i delstaten.

Etter siktelsen risikerte han opptil 10 års fengsel, samt bøter på en kvart million dollar. FBI deltok i etterforskningen som ledet opp til 62-åringens tilståelse i sommer.