8 norske tech-konsortier ville bli EU-hub. Alle er med videre

Onsdag ble det klart at alle de åtte teknologi-konsortiene som meldte seg på prekvalifiseringen for å bli en av de norske såkalte EDIH-hubene (EDIH står for European Digital Innovation Hub) i EUs DEP-program, går videre, og vil få anledning til å søke om å få bli en av de 3-4 norske hubene som skal opprettes i programmet. Hubene skal være hjelpesentre og fasilitatorer for norske bedrifter som vil finansiere digitaliseringsprosjekter gjennom DEP (Digital Europe Programme).