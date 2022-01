80 faktasjekkere oppfordrer Youtube til å bekjempe feilinformasjon

Over 80 faktasjekk-organisasjoner går sammen med en oppfordring til Youtube om å øke innsatsen i bekjempelsen av feilinformasjon.

– Hver dag ser vi at Youtube er en av de viktigste kanalene for feilinformasjon på nett globalt, heter det i en felles uttalelse fra organisasjonene, som inkluderer blant annet Kenya-baserte Africa Check og den amerikanske avisen Washington Post.

Videoer som inneholder feilinformasjon, har gått under Youtubes radar, spesielt i land hvor man ikke snakker engelsk, mener organisasjonene.

– Våre erfaringer som faktasjekkere, kombinert med akademiske undersøkelser, forteller oss at det er mer effektivt å markere faktasjekket innhold enn det er å slette innhold, heter det i brevet.

Youtubes talsperson Elena Hernandez forsvarer selskapets innsats på feltet og sier at faktasjekking er avgjørende, men kun én del av et stort puslespill for å hindre spredningen av feilinformasjon.