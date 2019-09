86 prosent har tilgang til bredbånd med høy hastighet

Det slår Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) fast i sin årlige dekningsundersøkelse.

Ifølge rapporten som kom fredag har 86 prosent av husstandene nå tilgang til bredbånd med en hastighet på minst 100 Mbit/s. Det er en økning på 4 prosentpoeng fra i fjor.

Regjeringen har i stortingsmeldingen «Digital agenda for Norge» et overordnet mål om at 90 prosent av husstandene skal ha et slikt tilbud innen år 2020.

Kraftig fibervekst

Nkom konstaterer at tempoet i fiberutbyggingen aldri har vært høyere i Norge. Mens fjorårets undersøkelse viste at 59 prosent hadde tilgang til fiber, har andelen i år økt til 71 prosent. Det betyr at mer enn 300.000 nye husstander har fått tilgang til fiber det siste året.

Dette betyr samtidig at flere får tilbud med betydelig høyere kapasitet. 63 prosent av husstandene har nå tilbud om bredbånd på 1 Gbit/s. Det utgjør en økning på 22 prosentpoeng på ett år, ifølge myndighetene.

Forskjellen i tilbudet mellom by og land fortsetter å skrumpe inn, men her er det fortsatt store ulikheter. Andelen med tilbud om høyhastighetsnett har i tettbygde strøk har i perioden økt fra 98 til 99 prosent. I grisgrendte strøk har andelen husstander med det samme tilbudet økt fra 49 til nå 59 prosent.

Mer til næringsbygg

Undersøkelsen tar ikke bare for seg private hjem. Ser man på næringsbygg er det også en liten økning. Denne posten inkluderer også offentlig sektor, skoler, bygninger innen helse og omsorg, samt offentlige forvaltningsbygg.

Samlet viser statistikken at 70 prosent av alle næringsbygg har tilgang til bredbånd på minst 100 Mbit/s. Det er opp fra 67 prosent i fjor.