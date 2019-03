9 av 10 antivirus stryker i stor test

Ni av ti antivirusprogrammer til Android stryker i ny test av AV-comperatives. Selskapet har undersøkt 250 antivirusprogrammer til operativsystemet.

Kun 23 av 250 av programmet oppnådde full score når de skulle oppdage og nedkjempe 2 000-testangrep som produktene er blitt utsatt for. Det uavhengige testselskapet slår fast at det ikke er lurt å legge vekt på antall nedlastninger som målestokk for effektivitet.

Ikke tro på brukerating

I all hovedsak gir god brukerscore en indikasjon på om produktet oppleves som brukervennlig.

Over halvparten av produktene i testen leverer resultater som er langt fra gode nok, slår det amerikanske testselskapet fast. AV-comperatives anbefaler at man velger produkter som kommer fra kjente selskaper, og som gjerne koster en slant.

Blant produktene som klarte seg godt finner vi kjente navn som F-Secure, Avast, Bitdefender og AVG.

AV-comperatives konkludere med at noen av antivirus-programmene som ligger i Play Store i realiteten er ondsinnede produkter som installerer programvare som skader telefonen din.

Lagd av amatører

Den velrenommerte testleverandøren konkluderer med at mange av produktene som testet er lagd av amatører. I utgangspunktet er dette leverandører som driver med web- og apputvikling.

Testen er automatisert opp mot et testrammeverk AV-comperatives har satt opp spesielt for formålet.

Antivirusprogramvarene har blitt testet i stor grad på Samsung Galaxy 9 med Android 8,0 (Oreo) installert.

Alle telefonene skal ha vært oppdatert med nyeste programvare. AV-comperatives mener skikkelige produkter bør være kapable til å enkelt oppdage mellom 90 og 100 prosent av angrepene.

Noen av produktene som ble testet var så dårlige at AV-comperatives konkluderer med at de ikke har blokkert ett eneste angrep.