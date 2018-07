98.000 søkere har fått plass. IT-studier med 17 prosent økning i populæritet

98.000 søkere har fått tilbud om studieplass i årets hovedopptak til høyere utdanning, 4.176 flere enn i fjor. IKT-utdanninger har hatt en økning på 17 prosent.

Totalt var det mer enn 140.000 søkere til 1.309 studier ved 27 statlige universiteter og høyskoler i år, og flere søkere enn noen gang før er kvalifisert og har fått tilbud.

– Dette er bra både for studentene og resten av samfunnet. Kunnskap, utdanning og forskning er helt avgjørende for å takle utfordringene vi står overfor og for å kvalifisere til et stadig mer omskiftelig og krevende arbeidsmarked, sier kunnskapsminister Iselin Nybø (V).

Tallene fra Samordna opptak viser at nær 125.000 av dem som søkte er kvalifisert for opptak til minst ett studium. Nesten åtte av ti av disse har fått tilbud om studieplass, og over halvparten har kommet inn på sitt førstevalg. Det er altså sendt ut 4.176 flere tilbud enn i 2017.

I alt er det gitt 4.201 tilbud om studieplass ved grunnskolelærerutdanningene i år, en økning på 14 prosent fra i fjor. IKT-studier har hatt en økning på hele 17 prosent. 9.606 får tilbud om plass i år mot 8.882 i fjor.