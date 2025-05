99,1 prosent av norske husstander har tilgang på raskt bredbånd Bare 25.000 husstander gjenstår før regjeringen når målet for 2025 om at alle skal ha tilbud om bredbånd med hastighet på minst 100 megabit per sekund.

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap) kan melde at stadig flere nordmenn får stadig raskere internett. Foto: Arash A. Nejad

NTB 7. mai 2025 - 10:40

Ved utgangen av 2024 hadde 99,1 prosent av husstandene tilgang på disse hastighetene, viser de nye dekningstallene fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Dekningstallene inkluderer utbygging som er startet opp, men ikke ferdigstilt, opplyser Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet i en pressemelding. I 2024 fjernet regjeringen den kommunale medfinansieringsplikten for kommuner på utbyggingsprosjekter for bredbånd og økte samtidig bevilgningene fra staten. – Regjeringen har gjort det gratis for kommuner å delta aktivt i utbygging av internett til sine innbyggere og bedrifter. Nå gjenstår under 25.000 husstander før vi når 2025-målet, sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung (Ap). I tillegg har regjeringen et mål om at alle husstander skal ha tilgang til lynraskt internett med hastighet på minst 1 gigabit per sekund innen utgangen av 2030. Så langt har 96,2 prosent av husstander mulighet til å bestille bredbånd med disse hastighetene, som er en økning fra 86,5 prosent i 2021. Utfordringen er størst i de mest spredtbygde områdene i landet. Her manglet fremdeles over 5 prosent av husstandene tilbud om raskt bredbånd, ifølge departementet. Les også Lagret helseinfo om barn på Teams – mer enn hundre hadde urettmessig tilgang