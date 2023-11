Acer (Agency for Cooperation of Energy Regulators) opplyser i en pressemelding at de jobber tett med EUs beredskapsteam for EUs institusjoner, -organer og -byråer (CERT-EU).

Acer er en del av energisamarbeidet i EU. Når det handles kraft over landegrensene, trengs handelsregler. Acer skal sørge for at de forskjellige landenes reguleringsmyndigheter jobber godt sammen.

Det opplyses i meldingen at det ble iverksatt tiltak for å dempe konsekvensene av angrepet rett etter at det ble oppdaget.

«Dette er en pågående etterforskning og ytterligere tiltak vil bli iverksatt etter behov», skriver byrået i meldingen.