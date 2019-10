Adobe stenger alle abonnement i Venezuela

Hardt prøvede venezuelanerne må klare seg uten Adobes programvare. Det er klart etter at selskapet stenger ned tjenestene sine for landets innbyggere.

Årsaken er USAs sanksjoner mot Venezuela.

Donald Trump utstedte i august en presidentordre, executive order 13884, som forbyr nær sagt alle transaksjoner og tjenester mellom amerikanske selskaper og virksomhet eller individer i det søramerikanske landet.

I går varslet Adobe at de deaktiverer alle kontoer i Venezuela for å rette seg etter presidentens dekret.

Brukerne får tre uker på seg til å laste ned innhold som eventuelt er lagret. Deretter blir adgangen stengt allerede neste dag, den 29. oktober.

– Berørte kunder får ingen refusjon for kjøp eller utestående abonnement, fordi Adobe sier at ordren krever opphør av all aktivitet, inkludert salg, kundestøtte, refusjon, kreditt og lignende, skriver nettstedet The Verge.

Medaljens bakside

Adobe gikk i 2013 fullstendig over til skybasert abonnement, det vil si utleie av programvare. Dermed gikk de vekk fra programvarelisenser og muligheten til å kjøpe produktene til odel og eie.

Det betyr at bruk av løsningene, siden den gang, i praksis kan sperres på et øyeblikk ved å deaktivere aktiveringsnøklene.

Utestengelsen av et helt lands befolkning belyser en nedside ved den abonnementsbaserte modellen, mener The Verge som skriver:

– Dette er katastrofalt for designere og frilansere som er avhengig av selskapets produkter, blant annet Photoshop og Illustrator, men også ikke-statlige organisasjoner og medier som ikke lenger vil kunne bruke programvare som Indesign, Acrobat og Reader. Forbudet gjelder også for alle gratistjenester som Behance, Adobes porteføljenettsted, som krever en Creative Cloud-konto.

Et land i dyp krise

Krisen i Venezuela har gått fra vondt til verre. Det har vært anslått at mellom fire og fem millioner av landets 31 millioner innbyggere har flyktet de siste fem årene.

Det oljerike landet sliter med hyperinflasjon, økende kriminalitet, dyp fattigdom, samt mangel på medisin og basisbarer.

Opposisjonen mener at president Nicolás Maduros vanstyre er årsaken. USA har stemplet ham som diktator. EU har også innført sanksjoner mot Venezuela.