Adobe varslet torsdag kveld at de vil sluke designprogramvarehuset Figma for 20 milliarder dollar, med oppgjør i en blanding av kontanter og aksjer.

Markedet svarte med å sende Adobes aksjekurs ned 17 prosent. Det barberte vekk 30 milliarder dollar fra programvaregigantens markedsverdi.

Det tilsvarer et papirtap på mer enn 300 milliarder kroner og er Adobe-aksjens største fall siden 2010. Svalestupet kommer på toppen av en allerede vond periode sett med investorenes øyne, for etter nyttår er aksjekursen halvert.

Nyheten kom samtidig med fremleggelsen av regnskapet for tredje kvartal, som viste pen inntektsvekst, men også høyere kostnader og en svakere enn ventet prognose for inneværende kvartal.

Direkte konkurrent

Adobe er kjent for en bred portefølje av kreative programvareprodukter, blant annet Photoshop, Illustrator, Indesign og Acrobat.

Figma står bak et webbasert samarbeidsverktøy for designprosesser, brainstorming, konseptskisser og interaktive prototyper.

Det er en slags whiteboard-løsning, eller Google Docs for designere, som konkurrerer direkte med Adobes Xd. Forskjellen er at Figma er gratis for individuelle brukere.

Design- og produktteam har kunnet eksperimentere med verktøyet uten å spørre en innkjøpsansvarlig, noe som har gitt dem et fotfeste dypt inne i virksomheten til noen av Adobes viktigste kunder, deriblant Microsoft, påpeker Financial Times.

Antitrust?

Det kan gi mening å sluke en brysom konkurrent før de har blitt så store at det ikke lenger er mulig å gjøre det, men her gjør prislappen at det lukter av desperasjon, sier en analytiker avisen har snakket med.

Financial Times minner om fenomenet med såkalte «killer acquisitions», som handler om at store selskaper sluker mindre utfordrere for å drepe konkurransen.

Utfordringene til Adobe er at Figma bare er én av mange gratisalternativer som spiser seg inn på matfatet representert ved Creative Cloud. Adobe vil neppe slakte sin melkeku eller legge om lisensmodellen for å tilby gratisverktøy til individuelle brukere. Dermed må de fortsette å bruke oppkjøp som et defensiv våpen, lyder avisens analyse.

Adobe forventer at transaksjonen vil være fullført i løpet av 2023 i påvente av godkjenning både fra aksjonærer og relevante myndigheter. Adobe er allerede en svært dominerende aktør, så det vil bli interessant å følge med på om dette oppkjøpet vekker interessen til konkurransemyndighetene, påpeker Techcrunch.

Kvart milliard per hode

Figmas årlige inntekter ligger an til en dobling fra dagens 200 millioner dollar til 400 millioner dollar innen utgangen av 2022.

Kjøpesummen er følgelig mellom 50 til 100 ganger høyere enn selskapets årlige inntjening.

Tech-oppstarten fra San Francisco kom på markedet med sitt første produkt høsten 2016. Nylig skrev CNBC at Figma har 800 ansatte.

Kjøpesummen priser i så fall hvert enkelt hode til 25 millioner dollar eller mer enn en kvart milliard kroner.