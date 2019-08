Advania sluker Itello og varsler flere oppkjøp: – Vi stopper ikke med dette

Advania er blant de større IT-tilbyderne i Norden. Det svensk-islandske konsernet er både systemintegrator, leverandør av datarom-produkter, pc-er og så videre.

I dag kunngjør de oppkjøp av Rygge-bedriften Itello, som også har kontorer i Stavanger, Bergen og Oslo. Kjøpesum er ikke opplyst.

Det siste året har Advania etablert seg i det norske markedet for IT-infrastruktur, både med ansettelser og kjøpet av Stepper, som et nytt bein å stå på. Det kommer i tillegg til ERP-leveransene, som de har mye lengre erfaring med her til lands.

– Itello er vårt andre oppkjøp på under et år, og vi stopper ikke med dette, sier norgessjefen Espen Hartz i en pressemelding.

Ifølge ham betyr dette at de kan konkurrere om flere og større kunder. Slik han beskriver Advania er de nå både et kompetansehus med konsulentvirksomhet innen forretnignssystemer, samt tilbyder av infrastruktur med tjenester, programvare og maskinvare.

– Prestasjons- og kompetansekulturen fra ERP blir en sentral del av det endrede selskapet vi er i ferd med å bygge, konstaterer Hartz.

Det er et velsmurt maskineri med god lønnsomhet og høy omsetning de sluker. Itello omsatte i fjor for 392 millioner kroner med et resultat etter skatt på 22,7 millioner. Selskapet ble etablert i 2007 av Ole Anders Wilskow Jenssen, Lars Borgestrand og Øystein Wilskow Jenssen.

– Vi har hatt en spennende reise så langt i Itello, men ser nå frem til å bli en del av en stor nordisk aktør. Sammen blir vi vi sterkere til glede for både kunder og ansatte. Vi får et omfattende produkttilbud, blir et stort fagmiljø og kan ytterligere utfordre de største aktørene i det norske markedet, uttaler Itello-sjef Ole Anders Wilskow Jenssen.

Forsterkningene gjør at den norske virksomheten venter at den årlige omsetningen innen infrastruktur vil øke til over 600 millioner kroner i Norge, samt 2,3 milliarder kroner på nordisk basis.

Gründerne blir med videre. Til sammen 19 medarbeidere følger alle med over til Advania, som peker på at Itello gir dem en sterk posisjon inn mot offentlig sektor som kundegruppe.