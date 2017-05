Advarer Mac-brukere som har lastet ned Handbrake

En av speilserverne for nedlasting av Handbrake er hacket. Hvis du har lastet ned programvaren til MacOS nylig bør du være på vakt.

Handbrake er et populært videokonverteringsprogram som også finnes til Windows og Linux. Det er imidlertid Mac-versjonen som i en begrenset periode skal ha vært infisert med en trojaner.

– Alle som har lastet ned Handbrake til Mac mellom 2. mai og 6. mai er nødt til å verifisere SHA1 / 256-checksum før du kjører filen. Har du installert programmet må du sjekke at systemet ikke er infisert. De som lastet ned i denne perioden har 50 prosent sjanse for at de er rammet.

Slik lyder en advarsel fra utgiveren. I kunngjøringen gis det nærmere oppskrift for hvordan man kan fjerne skadevaren.

Videre blir det opplyst at infiserte Mac-er kan identifiseres ved å se etter en prosess kalt «Activity_agent» i MacOS sin aktivitetsmonitor.

Skadevaren som er spredt er en variant av trojaneren OSX.Proton, som lar uvedkommende ta full kontroll over datamaskinen.