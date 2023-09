«Frister det med flere tusen kroner i lønn hver dag – for bare en times innsats?», er blant ordlyden i flere lignende meldinger som norske Iphone-brukere har mottatt på SMS de siste dagene.

– Dette er såkalt rekrutteringssvindel. Her loves du gull og grønne skoger, men kan i stedet ende opp med å bli frarøvet store pengesummer og personlig informasjon, forklarer senior sikkerhetsrådgiver Thorbjørn Busch i Telenor i en uttalelse på selskapets nettsider.

Folk blir ofte spurt om å hjelpe apputviklere med å optimalisere appene sine eller lignende henvendelser, som sendes i form av gruppesamtale til åtte-ti mottakere på én gang.

– Det kan hende at man før dette får utbetalt en liten sum, som «bevis» på at opplegget er legitimt. Men alt du overfører etter dette er penger du aldri vil se igjen, sier Busch.

Senior sikkerhetsrådgiver Thorbjørn Busch i Telenor. Foto: Telenor

Metoden

Meldingene kommer i form av gruppesamtaler med 8-10 mottakere på iMessage – meldingstjenesten til Apple. Meldingene er ikke personlige, men går ut til mange mottakere som har mobilnumre som starter på samme tall.

Eksempel på svindelmelding. Foto: Telenor

Her oppfordres mottakerne til å ta kontakt med et norsk telefonnummer på WhatsApp, skriver Telenor, som legger til at det som regel er et rødt flagg at mottakere blir bedt om å flytte samtalen over på en annen plattform.

For å finne ut mer om fremgangsmåten og målet til svindlerne, skriver Telenor, tok selskapets sikkerhetsavdeling kontakt med dem på det oppgitte mobilnummeret – under det fiktive navnet «Robert».

I samtalen med «rekruttereren» på WhatsApp, ble det etter noen få innledende spørsmål klart at «Robert» var kvalifisert til jobben, og at han kunne begynne opptreningen umiddelbart.

Gjennom en nærmere to timer lang WhatsApp-chat, ble «Robert» henvist til en tilsynelatende avansert opplæringsplattform tilknyttet teknologiselskapet Ericsson, en falsk nettside som ble opprettet for bare to uker siden.

Tilsynelatende avansert og profesjonelt opplegg

Her skulle man trykke på noen knapper som tilsynelatende utførte app-testing på vegne av store, internasjonale (og feilstavede) merkenavn. Straks disse banale arbeidsoppgavene var unnagjort på minutter, var det opptjent en solid pengebonus på «Roberts» profilside, skriver Telenor.

– Ved første øyekast kan dette oppleves som et veldig avansert og profesjonelt opplegg, noe som forsterkes ved at svindleren hele tiden følger prosessen tett via WhatsApp og holder «Robert» i hånden gjennom lang tid, forklarer Busch i uttalelsen.

Svindlerne har utviklet en nettside som ved første øyekast virker imponerende. Her må du utføre «arbeid» for å låse opp belønninger – det går i praksis ut på å trykke på noen knapper. Svindlerne lener seg her på kjente merkenavn for å øke troverdighet.

Etter kort tid hadde altså «Robert» tjent flere hundre dollar. «Robert» ble bedt om å opprette en digital lommebok for kryptovaluta, og oppgi adressen til denne. Og like etter tikket det inn en sum tilsvarende 500 kroner.

Deretter fortalte svindleren at arbeidet kunne starte for alvor. Men først måtte «Robert» låse opp arbeidsoppgavene ved å overføre kryptovaluta tilbake – dobbelt så mye som først ble overført til ham.

Nytt i Norge

Ifølge Telenor er svindelmetoden velkjent i andre deler av verden, men det er først nå den har dukket opp i stor skala i Norge.

– Flere nordmenn kjenner nok nå et press på privatøkonomien, med høyere renter og priser generelt. Da kan et tilbud om lettjente penger virke mer forlokkende enn ellers, sier Busch.

Svindelmeldingene er tilsynelatende sendt fra personer tilknyttet rekrutteringsselskaper som Hays og Nordic Recruitment. Dette er ekte, internasjonale selskaper, riktignok uten norske kontorer, ifølge Telenor.