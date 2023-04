Bakteppet er rammeavtaler Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) inngikk med flere konsulentselskaper i 2016 om IKT-tjenester, melder Klassekampen.

Med avtalene kunne hele sektoren handle ulike IT-relaterte tjenester med en samlet verdi på 30–80 millioner kroner. Totalsummen endte på 222,4 millioner kroner, en overskridelse på 142,4 millioner kroner.

– Hele regelverket er basert på at det skal være konkurranse, og det har det ikke vært for den delen som overstiger 80 millioner kroner. Da de nådde den summen, skulle de avsluttet rammeavtalene og utlyst en ny konkurranse, sier Marianne Dragsten i advokatfirmaet Vaar.

Klassekampen har utarbeidet en oversikt etter å ha hentet opplysninger fra aktørene som er omfattet av avtalene.

FLO vil ikke gå god for avisens tall fordi de selv ikke har oversikt.

– FLO har dessverre ikke oppdaterte omsetningstall for 2020, og vi kan derfor ikke bekrefte om en overskridelse på MNOK 142 stemmer, skriver kommunikasjonssjef Hans Meisingset til Klassekampen.

Meisingset mener det må gjøres en helhetlig vurdering før det kan konkluderes med om noe er en ulovlig direkteanskaffelse. Videre skriver han at kapasitet er årsaken til at de ikke har kontroll og at FLO ikke garantere at det ikke finnes andre rammeavtaler som er overforbrukt.