Advokat mener mobillovendring er problematisk

Hvis du nekter, og politiet der og da mener det er nødvendig, kan de bruke fysisk makt for å få deg til å åpne telefonen din, skriver VG. Hjemmelen kommer fra et stortingsvedtak som trer i kraft om en uke.

– Problemet er at det legges opp til at politiet i hver sak må vurdere om de skal tvinge fram bruk av fingeravtrykk for å åpne en telefon, sier advokat Jon Wessel-Aas. Han mener forslaget ville vært bedre hvis det var opp til domstolene å bestemme når politiet kan tvinge en mistenkt til å åpne telefonen sin.

– Det er et stort spenn av situasjoner man kan bruke dette i. Det kan være en som er mistenkt for bruk av cannabis, eller en som kan være delaktig i et forestående terrorangrep. Så man kunne tenkt seg at man hadde innført en domstolsbehandling av dette, slik at de tar den vurderingen, sier Wessel-Aas.

Han mener dessuten dette kan gå imot prinsippet om at ingen skal måtte inkriminere seg selv. Det vil si at det er frivillig å avgi forklaring.

– Vi har rett til å ikke forklare oss hvis politiet sier man er mistenkt. Da vil man ikke måtte bidra til noe som kan bli brukt mot deg. Når man da har valget om at enten åpner du selv telefonen, eller så bruker politiet tvang, utfordres dette prinsippet.

