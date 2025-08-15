Aftenposten: PST kobler prorussisk gruppe til nytt dataangrep på Østlandet

– Samme gruppe hevder selv å stå bak. Fremgangsmåten er lik (som i Bremanger, journ.anm.), ved at det ble begått et datainnbrudd hos det aktuelle firmaet, hvorpå gruppen etterpå la ut skjermopptak og hevdet de sto bak, sier politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i PST til Aftenposten.

Saken etterforskes nå hos PST.

Hafsmoe i PST sier bedriften som ble rammet av angrepet, ligger på Østlandet.

– Skadepotensialet var begrenset, sier politiadvokaten.

Hackere tok i april kontroll over lukkesystemet i en dam ved Risevatnet i Bremanger i Vestland. I fire timer sto ventilene helt åpne og slapp igjennom nær 500 liter i sekundet før innbruddet ble oppdaget og stoppet. Målet var å skape frykt eller uro i befolkningen, mener PST.

– Det siste året har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sett en endring i aktiviteten fra prorussiske cyberaktører, sa PST-sjef Beate Gangås på et arrangement på Arendalsuka torsdag ifølge VG.