Aftenposten: PST kobler prorussisk gruppe til nytt dataangrep på Østlandet

PST etterforsker nok et dataangrep mot Norge. En prorussisk gruppe som angrep damanlegget i Bremanger, hevder å stå bak.

PST-sjef Beate Gangås under fremleggelsen av PSTs trusselvurdering for 2025.
PST-sjef Beate Gangås under fremleggelsen av PSTs trusselvurdering for 2025. Foto: Arash A. Nejad
NTB
15. aug. 2025 - 12:18

– Samme gruppe hevder selv å stå bak. Fremgangsmåten er lik (som i Bremanger, journ.anm.), ved at det ble begått et datainnbrudd hos det aktuelle firmaet, hvorpå gruppen etterpå la ut skjermopptak og hevdet de sto bak, sier politiadvokat Per Niklas Hafsmoe i PST til Aftenposten.

Saken etterforskes nå hos PST.

Hafsmoe i PST sier bedriften som ble rammet av angrepet, ligger på Østlandet.

– Skadepotensialet var begrenset, sier politiadvokaten.

Hackere tok i april kontroll over lukkesystemet i en dam ved Risevatnet i Bremanger i Vestland. I fire timer sto ventilene helt åpne og slapp igjennom nær 500 liter i sekundet før innbruddet ble oppdaget og stoppet. Målet var å skape frykt eller uro i befolkningen, mener PST.

– Det siste året har Politiets sikkerhetstjeneste (PST) sett en endring i aktiviteten fra prorussiske cyberaktører, sa PST-sjef Beate Gangås på et arrangement på Arendalsuka torsdag ifølge VG.

En ventil i tilknytning til denne demningen der Risevatnet renner ut i riseelva i Bremanger ble åpnet av ukjente hackere i april i år.
PST mener prorussiske hackere sto bak dam-sabotasje

