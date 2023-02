AI er en enorm utfordring for dagens søkemotor

Kunstig intelligens er en av de største endringene i livet vårt, mener Bjørn Olstad, som er konsernsjef for avansert søk i Microsoft. Dette er kraftige saker som begynner å likne på menneskelig intelligens og som derfor både kan brukes positivt og negativt.

Det vi ser nå, og som kanskje kom som en overraskelse på mange gjennom ChatGTP, er ikke noe nytt. Microsoft har investert tungt i slik teknologi i fem år, men når vi nå alle kan teste det ut, er debatten i gang. På sikt vil dette påvirke svært mange av Microsofts produkter og gi opphav til helt nye.

Spørsmålet framover vil bli hvordan vi kan bruke teknologien til å skape ny verdi nå når vi har teknologi som kan resonnere fra tekst. Det vil bidra til å endre samfunnet og yrkene vi har veldig mye.

Dette er en stor utfordring for de store søkemotorene, sier Olstad.

Forretningsmodellen deres er å gi folk henvisninger til en masse nettsider, og det passer veldig godt til annonsesalg. Her kan selskaper betale for å komme langt opp i listen over svar. Med kunstig intelligens er det ikke like enkelt. Her får man rett og slett et kunnskapsbasert svar fra et system som har lest gjennom det meste på nettet. Det er ikke like enkelt å selge annonser til slike svar, som ikke lenger er en liste med henvisninger. I stedet dukker utfordringer som kildekritikk opp. Hvor kommer egentlig svaret fra, og hvor troverdig er det?