Politiet i England fikk satt opp et smartkamera ved den engelske hovedveien A30. Tre døgn senere hadde de fanget opp 180 manglende setebelter og 117 brudd på reglene om bruk av mobiltelefon.

Det melder blant andre Business insider.

Prosjektet er et samarbeid mellom politiet i Cornwall, Vision Zero South West, regionens svar på norske trygg trafikk, og selskapet Acusensus som utvikler ulike løsninger basert på bildegjenkjenning og kunstig intelligens.

− Farlig og ulovlig

Det kompakte kameraet kan settes opp hvor som helst ved en veistrekning og knipser bilder av biler som kjører forbi. En bildegjenkjenningsalgoritme finner tilfeller der setebeltet mangler, eller sjåføren sitter med mobilen i hånda. Den registrerer også farten til kjøretøyet, og kjenner igjen nummerskiltet.

Utstyret er forholdsvis lett og kan flyttes uten store problemer. Foto: Vision Zero South West

Systemet jobber «hele døgnet, uansett vær» forteller Acusensus, og utstyret er lett å flytte. Selskapet lover lynskarpe bilder selv av kjøretøy som kjører opp mot 300 kilometer i timen.

Alle bildene som blir flagget av modellen blir gjennomgått av et menneske, før sjåføren mottar enten en skriftlig advarsel eller et varsel om rettsforfølgelse avhengig av alvorlighetsgraden.

− Å bruke mobilen mens man kjører er både farlig og ulovlig. Det setter sjåførens, passasjerers og andre på veien i fare. Det er uakseptabelt, sier Supt Adrian Leisk, strategisk leder i trafikkpolitiet i Devon og Cornwall politidistrikt i en pressemelding om prosjektet.

− Du kommer til å bli ferska

Bare det å ta på mobilen mens man kjører er forbudt i England. Straffen er en klekkelig bot på over 2000 kroner, har du fått lappen i løpet av de siste to årene risikerer du å miste den. Trafikkpolitiet anbefaler sjåfører å gjemme telefonen i hanskerommet for å unngå fristelser.

Leisk håper teknologien vil få flere til å tenke seg om to ganger før de plukker opp telefonen i bilen:

− Vi tar i bruk denne teknologien for å sende en klar melding til alle som fortsatt bruker telefonen bak rattet: Du kommer til å bli ferska.