AI slår mennesker som beste lagspiller i dataspill

Først lagde de et system basert på kunstig intelligens – eller AI på engelsk, og dette lærte seg å spille det asiatiske brettspillet Go bedre enn noe menneske. Deretter ble det samme programmet, Alpha Zero, også verdens beste sjakkspiller med en spillestil som fortalte oss hvordan sjakk spilles andre steder i Universet. Dette var noe den danske stormesteren Peter Heine Nielsen – som er trener for den norske verdensmesteren Magnus Carlsen – forklarte meg.