Abonner
IT

Aker-topper til Narvik

Presenterer planene for gigantisk KI-datasenter.

Dronebilde av tomten utenfor Narvik, der datasenteret er planlagt bygget.
Dronebilde av tomten utenfor Narvik, der datasenteret er planlagt bygget. Foto: Arctic Media House
Roald RamsdalRoald Ramsdal– Journalist
Arash NejadArash Nejad– Fotojournalist
7. aug. 2025 - 10:21
energiIT
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Les mer
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Kriminalomsorgen
Systemutvikler
NVE
Digital sikkerhet
Nordland fylkeskommune
Seksjonsleder IKT
DNV
Control and Cyber Security Engineer
Statnett
Systemutvikler
En tjeneste fra