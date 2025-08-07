Ledige stillinger
Nyhetsbrev
Nyhetsstudio
Tips oss
Nyheter
Meninger
Tjenester
Info og kontakt
Ledige stillinger
Nyhetsbrev
Nyhetsstudio
Tips oss
Logg inn
Abonner
IT
Aker-topper til Narvik
Presenterer planene for gigantisk KI-datasenter.
Dronebilde av tomten utenfor Narvik, der datasenteret er planlagt bygget.
Foto: Arctic Media House
Gi bort artikkelen
Kommenter
Roald Ramsdal
– Journalist
Arash Nejad
– Fotojournalist
7. aug. 2025 - 10:21
energi
IT
Gi bort artikkelen
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.
Se flere jobber
Fra usikker student til ombruksrådgiver i bærekraftig byggebransje!
Les mer
Systemutvikler
Digital sikkerhet
Seksjonsleder IKT
Control and Cyber Security Engineer
Systemutvikler
En tjeneste fra