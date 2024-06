Spesielt personer med blodtypen O er etterspurt av myndighetene.

Årsaken til hasteinnsamlingen av blod landet rundt er et hackerangrep, angivelig av den russiske Qilin-banden.

Angrepet rammet og påvirker fortsatt King's College Hospital, Guy's Hospital og St Thomas' Hospital alvorlig. Flere operasjoner har blitt avlyst eller flyttet.

Utsettelsene kommer som følge av et angrep hvor flere av dataprogrammene sykehusene bruker, holdes som gisler. Det gjør at sykehusene ikke får testet pasientenes blod opp mot donorblodet de har tilgjengelig. Derfor er blodtypen O ettertraktet. Den kan doneres til de fleste blodtyper.

– For å hjelpe sykehusene i London, så de får utført flere operasjoner og yte best mulig pleie for alle pasienter, har vi bruk for flere O-negative og O-positive donorer, sier overlege Gail Miflin ved National Health Service Blood and Transplant.

Hun presiserer at de også tar imot andre donorer, men at O-donorene er spesielt velkomne.