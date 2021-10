Algoritmen deres er høyrevridd – og Twitter vet ikke hvorfor

Twitter-algoritmen viser seg å fremheve tweets fra høyreorienterte politiske partier og nyhetssteder mer enn fra venstre, konkluderer Twitters egen forskning. Det ble oppdaget da de selv undersøkte hvordan algoritmen anbefaler politisk innhold til brukere, melder BBC.

Twitters undersøkelse analyserte millioner av tweets sendt mellom 1. april og 15. august 2020, og undersøkte hvilke tweets som ble forsterket mer på en algoritmisk ordnet strøm, sammenlignet med en omvendt kronologisk strøm. Begge deler er alternativer som brukerne kan velge mellom.

Forskerne undersøkte tweets fra politiske partier og brukere som delte innhold fra nyhetssteder i syv land: Canada, Frankrike, Tyskland, Japan, Spania, Storbritannia og USA.

Twitter har tidligere blitt anklaget for å favorisere den politiske venstresiden, men konklusjonen fra undersøkelsen var stikk motsatt:

I seks av de syv landene som ble undersøkt, ble tweets fra politiske representanter fra høyresiden forsterket mer av algoritmen enn tilsvarende tweets fra venstresiden.

Tweets fra høyreorienterte nyhetskilder fikk kraftigere forsterkning av algoritmen, enn tilsvarende fra venstresiden.

Vet ikke hvorfor

Hvorfor det var slik, har Twitter ennå ikke noe svar på, men sier deres META-team («machine-learning, ethics, transparency, and accountability») skal undersøke saken. En mulighet er at høyresiden rett og slett har benyttet en gjennomsnittlig mer effektiv strategi for å nå frem til sitt publikum.

Twitter understreker også at det ikke er noe som tyder på at algoritmen deres forsterket ekstreme ideologier mer enn vanlige politiske stemmer.