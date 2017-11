Alle lytter når denne eksperten snakker: - Smarttelefonen er død om ti år

– Det som i dag ser ut som den mest moderne mobiltelefon, vil om ti år være like «ut» som en sammenleggbar mobiltelefon er for oss i dag, sier Amy Web i et intervju med Dagens Nyheter.

Teknologianalytikeren gir årlig ut en rapport der hun sammenfatter teknologitrender, peker på de mest interessante forskningsresultatene og spår fremtiden til de mest innovative selskapene.

Basert på store mengder data

Web har gjort dette i en årrekke, og årets rapport er den tiende i rekken.

Rapportene baserer seg på store mengder med data, og gir prognoser for hva som kommer til å skje i forbrukermarkedet i årene fremover.

– Alt jeg gjør handler om å samle in store mengder kvantitativ og kvalitativ data. Jeg leter etter mønstre som skiller seg ut, og gjør kalkyler basert på disse ved å teste de ulike scenariene, sier hun til den svenske avisen.

Briller og linser

Den anerkjente amerikanske analytikeren mener at smartmobilens død kommer til å bli erstattet av teknologi du bærer på kroppen.

– Være seg briller og linser, ringer eller armbånd. Vi kommer til å bruke synet og stemmen i stedet for å fikle med en dings vi har i hånda. Det kommer til å bli en helt naturlig utvikling, sier Web til Dagens Nyheter.

Amerikaneren tror vi ser denne teknologien i bruk allerede i 2027, og at forbrukerne kommer til å merke en drastisk forandring i teknologibruken allerede i 2018.

Amy Webb er en amerikansk teknologiviter. Hun jobber blant annet som skribent for mange av de største magasinene i USA. Foto: Mary Gardella/ Wikipedia

Web mener at siden vi lever i nuet, oppfatter vi heller ikke hvor fort den teknologiske utviklingen faktisk skjer.

– Folk har ikke noe begrep

50 år med teknologisk utvikling fra i dag er så mye, at hun mener folk ikke har noe begrep for å forstå hvor mange gjennombrudd som kommer i løpet av den tiden.

Analytikeren trekker frem både kunstig intelligens og maskinlæring som viktige områder i årene fremover.

– Allerede er det på vei en rekke teknologier som kommer til å smelte sammen med dagliglivet vårt. Algoritmer og kunstig intelligens påvirker oss alle allerede. Nå er vi på vei inn i et landskap som vi ikke kommer til å kjenne igjen. Hvordan vi håndterer dette landskapet kommer til å få kraftfulle konsekvenser for hele menneskeheten.

– Kunstig intelligens er vår tids elektrisitet. De som klarer å koble seg på kommer til å få enorme fortrinn når det kommer til effektivitet, skalerbarhet og produktivitet. Akkurat nå er vi bare inne i morgentimene for kunstige intelligens. Den kommer til å bli mye mer funksjonell enn vi ser i dag, og utviklingen kommer til å gå utrolig fort, konkluderer hun til den svenske avisen.