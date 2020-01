Alle nye smartmobiler må innen to år støtte europeisk navigasjonssystem

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) kunngjorde tirsdag en forskriftsendring som innebærer at alle smartmobiler som selges i Norge må ha støtte for det sivile og EU-kontrollerte navigasjonssystemet Galileo. Endringen trer i kraft den 17. mars 2022.

Nødsamtaler

Bakgrunnen for dette er knyttet til lokalisering ved nødanrop. I et høringsbrev som Nkom offentliggjorde i september i fjor, opplyses det at lokaliseringen av den som ringer nødtelefoner i dag med mobiltelefon, gjøres på bakgrunn av ID-en til mobilnettcellen som forbindelsen går via. Hvor nøyaktig denne lokaliseringen er, avhenger av dekningsområdet til cellen. Den kan variere fra 100 meter til flere kilometer.

Ved å komplementere celle-ID-posisjoneringen med GNSS-informasjon (Global Navigation Satellite Systems) fra Galileo og posisjonsdata og wifi-nettverk, vil posisjonering av den som ringer i nødsituasjoner kunne gjøres langt mer nøyaktig, noe som kan bidra til raskere hjelp.

Endringen i forskrift om radioutstyr kommer som følge av en endring i Radioutstyrsdirektivet som EU-kommisjonen vedtok i 2018.

Allerede bred støtte

Kravet om Galileo-støtte i smartmobiler som selges i de berørte landene vil trolig ikke få noen store konsekvenser. Siden de første Galileo-tjenestene ble åpnet for allmennheten i desember 2016, har det globalt blitt solgt mer enn 1 milliard smartmobiler med støtte for systemet.

Det finnes så langt 272 ulike smartmobiler og nettbrett som har støtte for Galileo. Dette inkluderer de mest solgte modellene i Norge de siste årene.