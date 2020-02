Allerede året før Photoshop 1.0 ble lansert, ble det brukt til å lage effekter i filmen The Abyss

Den 19. februar, altså onsdag denne uken, var det 30 år siden Adobe lanserte den første utgaven av grafikk- og designverktøyet Photoshop. Men verktøyet var i bruk allerede en god stund før dette.

Photoshop ble skap av brødrene John og Thomas Knoll.

Det hele startet med at Thomas, som den gang var ph.d-student, begynte å skrive noen grafikkrutiner på en Mac i 1987 for å gjøre Macen i stand til å vise monokrome bilder med gråtoner. Litt senere samme år samarbeidet han med broren John om å samle disse grafikkrutinene i en applikasjon med grafisk brukergrensesnitt. Denne ble først kalt for Display.

I 1989 fattet Adobe interesse for produktet, kjøpte en lisens til det og videreutviklet det til det som ble Photoshop 1.0. Thomas Knoll ble ansatt i Adobe og fortsatte arbeidet med Photoshop.

The Abyss

Men allerede før dette ble produktet tatt i bruk i et arbeid som mange husker den dag i dag. På slutten av 1980-tallet hadde nemlig John Knoll kommet i gang med sin karriere innen visuelle effekter i film.

Blant annet var han ansatt som datagrafikkdesigner under innspillingen av filmen The Abyss, regissert av James Cameron. Denne filmen hadde premiere i august 1989, og ifølge blant annet Adobe var dette første gang Photoshop faktisk ble brukt. I denne videoen forteller John Knoll at han brukte den tidlige utgaven av Photoshop for å sette sammen en rekke fotografier av filmsettet til «cube maps», som ble brukt av renderingalgoritmene som skapte vanntentakelen i filmen. I filmen reflekterer tentakelen omgivelsene. Traileren til filmen er tilgjengelig her.

Photoshop 1.0 var da fortsatt under utvikling.

Dyrt og vanskelig

Hvordan Photoshop 1.0 var å jobbe med, kan man få et inntrykk av i videoen nedenfor, hvor John Knoll demonstrerer.

Det at Photoshop ble den suksessen det har blitt, var knapt noen selvfølge. The Verge skriver at produktet var vanskelig å bruke og temmelig dyrt. Det kostet 895 dollar ved lanseringen for 30 år siden.

Verb

Likevel greide Photoshop å bli et produktnavn som også har blitt et verb. Å photoshoppe er i dag et synonym for å manipulere bilder. Nøyaktig når dette verbet oppsto, er uklart. Ordboken Merriam-Webster, som skal ha lagt til ordet i 2008, skriver at den første kjente bruken av verbet «to photoshop», skjedde i 1992. Men det er ikke oppgitt hvor dette skjedde.

The Verge, som omtaler denne bruken av ordet, ser ikke ut til å ha funnet noe eldre eksempel enn 1999, da ordet ble brukt som et verb i en artikkel i Wired.

Nye forbedringer

I dag utgis Photoshop som en del av abonnementstjenesten Creative Cloud. Heller ikke dette er på noen måte gratis. Fordelen er at brukerne jevnlig får tilgang til nye funksjonalitet. Samtidig er veldig mye fra 1.0-utgaven beholdt.

Adobe benyttet 30-årsjubileet til å komme med en oppdatert utgave, både til Windows, Mac og Ipad. Nyhetene handler i stor grad om forbedring av eksisterende funksjonalitet.